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李昇基岳父「詐欺犯」又出事！結婚兩年宣布斷絕娘家關係

李多寅（左）、李昇基結婚兩年，和女方家斷絕關係。（翻攝自IG）李多寅（左）、李昇基結婚兩年，和女方家斷絕關係。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國歐巴李昇基和「星二代」李多寅結婚兩年，育有一女，由於兩人交往開始，因女方家庭負面形象，遭李昇基粉絲強烈反對，沒想到李昇基的岳父近來又違法，讓李昇基深思熟慮下，決定和妻子娘家斷絕關係。

李昇基的岳父李洪憲近日因操縱再生能源企業Quantapia股價，違法賺取200億韓幣（約台幣5億元）被爆出，李昇基透過公司代為道歉，表示「懷著沉重的心情傳達這則訊息，深感抱歉，直言我們夫妻倆經過長時間的苦惱，決定與岳父家斷絕關係。」

李昇基說，「此前基於對家人的信任，選擇等待司法結果，但岳父因類似違法行為再次被調查，深感痛心和遺憾」，也對去年未充分了解就發表輕率言論表示反省，向受傷的受害者致歉。

之所以選擇「斷絕關係」，李昇基表示：「家人間的信任已嚴重破壞，難以修復。我們夫妻倆經過深思熟慮後，決定與妻子娘家切斷關係。」表示未來會以更正確的價值觀生活，以負責任態度，替社會盡力。

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