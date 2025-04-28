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娛樂 最新消息

大元新婚2個月遭催生 鼓鼓醋勁大發...當面質問1件事

顏毓麟（左起）、鍾岳軒、林家佑、王上菲、湯志偉、黃仲崑、王傳一、李沛旭、王宣、大元、涂善存出席《惡靈世界》上檔記者會。（世新大學提供）顏毓麟（左起）、鍾岳軒、林家佑、王上菲、湯志偉、黃仲崑、王傳一、李沛旭、王宣、大元、涂善存出席《惡靈世界》上檔記者會。（世新大學提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕大元2月與愛情長跑12年的「鼓鼓」呂思緯登記結婚，她今（28日）婚後首露面，出席世新大學自製影集《惡靈世界》上檔記者會，談及婚後不同之處，她認為有更踏實的感覺，「之前覺得10幾年了，好像不需要那張紙，但現在是法定認證的家人，好像變得更踏實，如果在醫院有需求，也多一個人可以幫忙簽名。」

大元出席《惡靈世界》上檔記者會。（世新大學提供）大元出席《惡靈世界》上檔記者會。（世新大學提供）

大元新婚2個月，笑稱最關心她生子進度的人，是高齡86歲的阿嬤，因為她前陣子認養了一隻狗，每次帶狗回阿嬤家，都會被唸：「為什麼不直接養小孩？」且阿嬤還會暗示：「隔壁家的誰誰誰當阿嬤了，又有孫子了。」她聽到就會故意說：「如果生下來妳幫我照顧，我就生。」之後阿嬤就沒再積極催生了。

湯志偉（左）、黃仲崑出席《惡靈世界》上檔記者會。（世新大學提供）湯志偉（左）、黃仲崑出席《惡靈世界》上檔記者會。（世新大學提供）

大元談到，在事業上還有沒達成的目標，想好好努力多拍一些戲，擔心生了小孩，沒多餘心力在事業，「我知道自己會是個全心全意照顧小孩的媽媽，想再拍戲2、3年。」被問是否有避孕，她一臉尷尬，說話支支吾吾，後來才回了「順其自然」4字，一旁的黃仲崑老神在在說搶答自招：「我沒有在避的。」引起全場大笑。

大元在《惡靈世界》飾演韓國薩滿女巫「蒂亞」。（世新大學提供）大元在《惡靈世界》飾演韓國薩滿女巫「蒂亞」。（世新大學提供）

大元在《惡靈世界》飾演韓國薩滿女巫，常以嬌媚的姿態出現，劇中得色誘涂善存、與林家佑有激情吻戲，被問拍攝前是否有鼓鼓報備，她說：「他會主動問，但我不會說拍到什麼程度，反正他也沒時間看。」笑稱鼓鼓吃醋時，會問：「為什麼妳每次戲裡都要談戀愛？他會用可愛、逗嘴的方式問，不是真的吵架。」至於拍親密戲，是否會在家先跟老公演練？她甜蜜說：「我不會跟他演練，我們私下有更多可愛的情趣。」

大元（左）在《惡靈世界》與林家佑（右）有激情吻戲。（世新大學提供）大元（左）在《惡靈世界》與林家佑（右）有激情吻戲。（世新大學提供）

《惡靈世界》舉辦上檔記者會。（世新大學提供）《惡靈世界》舉辦上檔記者會。（世新大學提供）

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