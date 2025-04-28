《罪人》台灣票房逆勢上漲連阿湯哥都說讚 《會計師2》持平首集奪冠

〔記者許世穎／綜合報導〕由《黑豹》金獎名導萊恩庫格勒、男星麥可B喬丹五度合作的動作驚悚片《罪人》，全球靠爆棚口碑票房抗跌，刷新影史紀錄！繼北美次週票房跌幅僅6%後，電影在台灣第二週票房更逆勢上漲20%，累計1430萬台幣，相當驚人。

「阿湯哥」湯姆克魯斯曬電影《罪人》票根，對該片讚不絕口。（翻攝自IG）

該片上週末（4月25至27日）以4500萬美金（約台幣14.62億元）奪下北美雙週票房冠軍，並在上映第二週展現強勁的票房韌性，面臨激烈的市場競爭僅比首週下滑了6%，不僅成為繼2009年《阿凡達》後最低次週跌幅的電影，更寫下影史恐怖片最佳成績。就連「阿湯哥」湯姆克魯斯也在昨晚曬出電影票根，恭喜主創並提醒影迷：「務必看到片尾，有兩個重要彩蛋！」

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《會計師2》登上全台票房冠軍。（華納兄弟提供）

目前《罪人》的北美票房已突破1.22億美金（約台幣39.63億元），全球票房則來到1.61億美金（約台幣52.3億元）。此外，由班艾佛列克、強柏恩瑟主演的新片《會計師2》，以2040萬台幣票房登上本週台灣新片冠軍，在美國也大賣2440萬美金（約台幣7.92億元），與首集開片成績持平，表現亮眼。

《會計師2》全台熱映中，《罪人》IMAX場次進入最後倒數，影迷請把握。

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