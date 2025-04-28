嘎嬤過世天后闆妹哀悼 「不要掛念人間」二伯3符號回應

蔡阿嘎相約下輩子能再次好好牽嘎嬤的手散步。（翻攝自蔡阿嘎臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎的阿嬤「嘎嬤」不幸過世，27日中午他在臉書發文淚別嘎嬤，相約下輩子能再次好好牽阿嬤的手散步，天后闆妹也轉發相關訊息，希望蔡嘎嬤一路走好，二伯也在留言處3符號回應。

天后闆妹昨轉發蔡阿嘎與嘎嬤溫馨合照，難過表示：「願您安息，一路走好。」希望嘎嬤不要掛念人間，二伯也在留言處留下3個愛心的符號回應；不久前，蔡阿嘎和二伯曾上天后闆妹直播，當時創下800多萬觀看人數。

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而蔡阿嘎昨午也發文表示伴隨著本月25日的曙光清晨，嘎嬤在睡夢中離開了家人，「她沒有任何痛苦，很安詳很平靜，享年90大壽」，希望治喪期外界暫別打擾，讓家人們可以好好陪伴嘎嬤走完這一段路，「嘎嬤跟她老公、還有寶貝兒子嘎爸，在天堂可以好好相聚敘敘舊了！」

發文最後，蔡阿嘎謝謝嘎嬤40年來，補足了他從小所沒擁有的母親角色，「沒有遺憾，太多溫暖，太多感謝，相約下輩子，能再次好好牽手散步、跟祢撒撒嬌。」

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