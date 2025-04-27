曾拍連勝文競選廣告！ 「外省三代」YTR挺罷藍委

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕全國大罷免進入二階連署倒數階段，外省第三代、目前定居新加坡的YouTuber劉雨果近日在社群發文，坦承自己過去在耳濡目染下，成為藍營支持者，然而，現在的他發覺民主自由的可貴，並重新檢視自己的政治選擇，直言「想為大罷免努力！」



「外省三代」網紅劉雨果支持大罷免。（翻攝自IG）

劉雨果近日在Threads發文表示，他是外省第三代，從小耳濡目染，早年自然成為藍營支持者，更自爆2014年曾參與拍攝連勝文競選臺北市長的廣告。

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然而，劉雨果2017年搬到新加玻定居，看見一黨專政60年的國家，才發現台灣的民主自由是如此可貴，且台灣2019年成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，更在醫療、文化產業持續照顧少數的同志族群，這讓他重新審視自己的政治立場。

劉雨果感謝前總統蔡英文把臺灣帶向世界，並敬佩總統賴清德，面對謊話連篇的中國，拿出魄力說實話，他坦言，曾後悔沒有投票給蔡英文，但是賴清德成為他投給民進黨的第一張選票，現在他也想為「大罷免」盡一份心力。他喊話，「那些眷戀過去，對中國有奇妙幻想的藍白立委，掰掰不送！大罷免，大成功！」

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