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「富邦IU」奶昔腳踝韌帶撕裂 宣布暫別應援舞台

富邦啦啦隊成員「奶昔」洪采鈺舊傷復發。（翻攝自IG）富邦啦啦隊成員「奶昔」洪采鈺舊傷復發。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦啦啦隊成員「奶昔」洪采鈺，憑藉甜美臉蛋獲得「富邦IU」的稱號，經常透過社群分享工作及生活點滴的她，昨（25）突發文透露，自己的舊傷復發，經醫師診斷為右腳踝韌帶撕裂傷，必須暫時停工休養。

奶昔因舊傷復發宣布停工。（翻攝自IG）奶昔因舊傷復發宣布停工。（翻攝自IG）

奶昔在IG限時動態提到，當時正結束賽前的彩排，原本已經痊癒的舊傷突然劇痛，她立即前往附近的診所就醫。經診斷確認為右腳踝韌帶撕裂傷，不過幸好並非韌帶斷裂，雖然打了兩針消炎針緩解疼痛，但腳一落地仍感覺到明顯不適，影響到走路及跳舞，因此不得不宣布，由隊友安娜代班今日的應援活動。

奶昔表示，目前已自費接受PRP（高濃度血小板血漿）治療，希望能加快復原速度，早日回到應援舞台，並向粉絲喊話不用擔心，「只是要先暫時休息幾天不能跳舞，不然會更嚴重」。另外，她也坦言，這是第一次知道PRP療程要價1萬5千元，所幸有保險支撐，才不至於造成太大的經濟壓力。

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