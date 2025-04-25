小S女兒Elly發文釣出梧桐妹 4字透露好感情

女星「小S」徐熙娣大女兒「Elly」許曦文。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「小S」徐熙娣大女兒「Elly」許曦文目前在美國南加州大學讀書，不時會在社群分享自己生活的點點滴滴，昨（24）日她在海邊拍了一系列美照，還寫下：want to live where the waves say good morning（想在海浪與我道早的地方生活），沒想到在一串留言之中，意外釣出賈靜雯的大女兒「梧桐妹」。

Elly在海邊拍的照片看起來相當唯美。（翻攝自IG）

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Elly曬出的照片中，她放下一頭漆黑長髮任海風吹拂，身上則穿著一件黑色細肩帶洋裝，露出雪白肌膚以及若隱若現的乳溝，頗具浪漫氛圍。這系列照片目前已吸引2.6萬人按讚，長長一串留言底下，除了妹妹Lily與許老三之外，同樣身為星二代的梧桐妹也寫下「我好想妳」，足見兩人好交情。

Elly的貼文吸引梧桐妹留言。（翻攝自IG）

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