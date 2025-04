小S女兒Elly發文釣出梧桐妹 4字透露好感情

女星「小S」徐熙娣大女兒「Elly」許曦文。(翻攝自IG)

〔記者馮亦寧/台北報導〕女星「小S」徐熙娣大女兒「Elly」許曦文目前在美國南加州大學讀書,不時會在社群分享自己生活的點點滴滴,昨(24)日她在海邊拍了一系列美照,還寫下:want to live where the waves say good morning(想在海浪與我道早的地方生活),沒想到在一串留言之中,意外釣出賈靜雯的大女兒「梧桐妹」。

Elly在海邊拍的照片看起來相當唯美。(翻攝自IG)

Elly曬出的照片中,她放下一頭漆黑長髮任海風吹拂,身上則穿著一件黑色細肩帶洋裝,露出雪白肌膚以及若隱若現的乳溝,頗具浪漫氛圍。這系列照片目前已吸引2.6萬人按讚,長長一串留言底下,除了妹妹Lily與許老三之外,同樣身為星二代的梧桐妹也寫下「我好想妳」,足見兩人好交情。

Elly的貼文吸引梧桐妹留言。(翻攝自IG)

