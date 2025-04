最正主播踢鐵板！張宇育兒遭頂一句話 驚覺「原來我這麼機車」

〔記者邱奕欽/台北報導〕「最正主播」前主播張宇離婚後獨自照顧2名兒子,經常在社群媒體分享親子互動的日常,然而她近日以幽默又寫實的口吻,分享自己育兒踢鐵板的經歷,因為孩子根本是「高畫質原檔版的自己」,沒想到迅速引起許多家長共鳴,同時也紛紛心虛認同。

張宇離婚後獨自照顧2名兒子。(照片經馬賽克處理;翻攝自臉書)

張宇2023年與Tutor ABC副總裁離婚後,將生活重心放在家庭並獨自照料2名兒子的生活起居,她透露近日當自己準備斥責小孩時,豈料兒子竟回道「Mama not fair!(媽媽不公平)」和「Mind your own business(管好妳自己)」這讓她當場愣住。張宇驚覺,這些語句竟然就是自己平時的語氣與措辭,「原來我本人這麼機車!」當下不僅無法生氣,還在心中反省「原來這樣講話這麼欠扁啊!」、「生小孩前要先照三餐審視自己」。

張宇進一步表示,正當氣到快要發飆時,突然想到自己曾以類似語氣對最親密的人撒嬌,於是怒火瞬間化解,轉身給了孩子一個理解的擁抱,但兒子卻傲嬌說了一句「是妳先抱我,我才要抱妳喔。」頓時令她哭笑不得「這什麼賣萌限量周邊態度?」、「爹娘啊,我反省了。」許多家長也心有戚戚焉,紛紛感嘆道「我們家弟也是我的迷你版」、「真的是不斷在接自己丟的迴力鏢。」、「我家也一樣...有2位複製人!」

