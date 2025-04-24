最正主播踢鐵板！張宇育兒遭頂一句話 驚覺「原來我這麼機車」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「最正主播」前主播張宇離婚後獨自照顧2名兒子，經常在社群媒體分享親子互動的日常，然而她近日以幽默又寫實的口吻，分享自己育兒踢鐵板的經歷，因為孩子根本是「高畫質原檔版的自己」，沒想到迅速引起許多家長共鳴，同時也紛紛心虛認同。

張宇離婚後獨自照顧2名兒子。（照片經馬賽克處理；翻攝自臉書）

張宇2023年與Tutor ABC副總裁離婚後，將生活重心放在家庭並獨自照料2名兒子的生活起居，她透露近日當自己準備斥責小孩時，豈料兒子竟回道「Mama not fair！（媽媽不公平）」和「Mind your own business（管好妳自己）」這讓她當場愣住。張宇驚覺，這些語句竟然就是自己平時的語氣與措辭，「原來我本人這麼機車！」當下不僅無法生氣，還在心中反省「原來這樣講話這麼欠扁啊！」、「生小孩前要先照三餐審視自己」。

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張宇進一步表示，正當氣到快要發飆時，突然想到自己曾以類似語氣對最親密的人撒嬌，於是怒火瞬間化解，轉身給了孩子一個理解的擁抱，但兒子卻傲嬌說了一句「是妳先抱我，我才要抱妳喔。」頓時令她哭笑不得「這什麼賣萌限量周邊態度？」、「爹娘啊，我反省了。」許多家長也心有戚戚焉，紛紛感嘆道「我們家弟也是我的迷你版」、「真的是不斷在接自己丟的迴力鏢。」、「我家也一樣...有2位複製人！」

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