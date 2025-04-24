Neflix無法打進中國市場 執行長親揭內幕原因

Netflix的劇集沒有一集通過中國審查委員會的審核。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕Netflix（網飛）執行長泰德薩蘭多斯在美國華盛頓舉行的世界經濟峰會上接受訪問，談到Netflix為什麼沒有在世界第二大市場的中國拓展業務，他無奈坦言：「Netflix的劇集沒有一集通過審查委員會的審核」。

Netflix執行長泰德薩蘭多斯花3年時間，決定乾脆開拓其他地區市場。（法新社）

這個驚人的事實讓人不敢相信，泰德說：「3年來，Netflix的劇集竟然沒有一集通過審查委員會的審核，一集都沒有。他們對我們進入中國毫無興趣」。泰德更進一步指出，15年前每個人都認為搶佔中國市場是很重要的行動，所以Netflix也花了很長的時間嘗試，直到實際操作，只能先找來別的公司（意指愛奇藝）把劇集授權播出。由於在中國雙方簽訂的條款規定：劇集要先獲得中國審查委員許可（先審後播制度），但Netflix努力了3年，沒有一集通過審核。

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雖然中國是個很大的市場，但失敗的不僅Netflix，因此Netflix索性不受中國審查、稅收、關稅影響，直接開拓其他地區市場。

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