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「我全都要」霸氣鰲拜徐錦江拍三級片困擾10年險沒命

香港演員徐錦江（左）因演出周星馳《鹿鼎記》當中「鰲拜」一角大受歡迎。（星島日報提供）香港演員徐錦江（左）因演出周星馳《鹿鼎記》當中「鰲拜」一角大受歡迎。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕63歲香港資深演員徐錦江因演出周星馳電影《鹿鼎記》當中剽悍的「鰲拜」，健碩身形、粗獷外表加上有點狂、有點萌的角色特性，獲得觀眾喜愛，硬漢形象也深植人心。淡出演藝圈多年的徐錦江，當年其實是為了家人才拍三級片，沒想到也因為如此和家人的關係變差，目前徐錦江已和太太殷祝平、兒子徐菲移居中國，近日接受採訪的他，透露過因為拍三級片讓他罹患憂鬱症，甚至二度輕生未果。

徐錦江因身材健碩、挺拔演出不少三級片。（星島日報提供）徐錦江因身材健碩、挺拔演出不少三級片。（星島日報提供）

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徐錦江直言，他年輕的時候就想過，如果有一天覺得自己沒有用了，他要選擇一個有溫泉的地方結束一生，並要求兒子徐菲將他的骨灰撒在公海上，不帶給任何人麻煩。為何要選擇「有溫泉的地方」徐錦江也坦白說：因為溫泉能維持體溫，不會痛苦。

徐錦江（右）與妻子殷祝平移居中國。（翻攝自小紅書）徐錦江（右）與妻子殷祝平移居中國。（翻攝自小紅書）

身材健美、挺拔的徐錦江因為拍攝三級片飽受心理困擾，有長達10年時間受憂鬱症、躁鬱症纏身，還曾兩次做出傻事，好在太太殷祝平陪伴在身邊，並鼓勵徐錦江展開藝術創作之路、成立畫室，全心專注於繪畫與舉辦畫展，病情便慢慢好轉。

徐錦江在妻子的引導下逐漸將重心轉為作畫。（翻攝自小紅書）徐錦江在妻子的引導下逐漸將重心轉為作畫。（翻攝自小紅書）

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