（影）宇宙最強獵人反成獵物！《終極戰士：殺戮星球》強勢回歸大開殺戒

〔記者許世穎／綜合報導〕影史經典、宇宙最強獵人「終極戰士」即將於年度科幻驚悚鉅作《終極戰士：殺戮星球》強勢回歸大開殺戒震撼，首波海報與預告駭人亮相，星際獵殺者再進化，宇宙最強獵人反成獵物，而且這次的獵殺目標更是不死之身！

《終極戰士：殺戮星球》電影海報首度公開。（二十世紀影業提供）

1987年由阿諾史瓦辛格主演的《終極戰士》開啟影史經典系列，更奠定長達將近40年崇高科幻恐怖片地位的正宗系列作，此次更一雪前恥，繼大獲好評卻與院線無緣的《終極戰士：獸獵者》後重返大銀幕，更有包袱感十足的IMAX巨幕版。

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《終極戰士：殺戮星球》中宇宙最強獵人反成獵物。（二十世紀影業提供）

全新大銀幕作品《終極戰士：殺戮星球》先前劇情保密到家，如今終於解禁，讓系列忠實影迷興奮不已。本片敘述宇宙最強獵人終極戰士身處危機四伏的神秘星球，但這次他並非因爲嗜血而大開殺戒，而竟是被逐出自己的家園，且被迫展開「獵殺訓練」，才能為自己贖回返家的資格！

演技派玉女艾兒芬妮驚喜加入《終極戰士：殺戮星球》。（二十世紀影業提供）

電影由《終極戰士：獸獵者》導演丹崔克坦伯格繼續執導，呈現一個更身歷其「痛」的世界，更邀到《巴布狄倫：搖滾詩人》演技派玉女艾兒芬妮驚喜加入，勢必賦予本系列全新氣象。《終極戰士：殺戮星球》將於11月5日震撼全台大銀幕，IMAX版同步登場。

《終極戰士：殺戮星球》前導預告：

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