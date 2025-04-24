應采兒火大了！為陳小春動怒發聲 公開點名「全部都是騙子」

陳小春（左）近日遭不肖人士冒名進行詐騙，應采兒緊急發聲名明以正視聽。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳小春近日驚爆遭不肖人士冒名進行詐騙，妻子應采兒罕見動怒並以「白底黑字」緊急發聲，強調從未授權任何人洽談演唱會合作事宜，文中更點名怒斥「以下找你談合作的全部都是騙子！」措辭激烈，態度強硬。

應采兒指出，近日多起詐騙事件與陳小春名義有關，詐騙者自稱是陳小春的朋友、合夥人或公司相關人士，試圖與外界接洽合作或募集資金。應采兒在聲明中嚴正澄清，陳小春演唱會相關事宜並無透過任何第三方處理，提醒粉絲及投資人切勿上當受騙。

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據香港媒體報導，女子曾慧珊向2名舊同事誆稱代表娛樂公司為陳小春等不同藝人演唱會集資，項目回報更可達20%，卻在騙取對方交出共逾128萬元港幣（約536萬台幣）後，沒有支付任何回報及利息，最終遭判處有期徒刑2年9個月。

應采兒聲明全文：

未授權任何其他個人或機構對外洽談陳小春先生即將舉辦的全國巡迴演唱會相關事宜，亦不會以陳小春先生演唱會的名義從事任何資金募集的行為。以下找找你談合作的全部都是騙子：陳小春的朋友，陳小春的合夥人，陳小春公司的人。謹防上當！！！

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