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張菲辣媳公開怒轟店員態度差 遭批「沒同理心」氣炸反擊

翁馨儀與老公張少懷婚後育有一對子女。（翻攝自臉書）翁馨儀與老公張少懷婚後育有一對子女。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星翁馨儀2013年與張菲次子張少懷結婚，婚後育有一對子女，經常透過社群分享生活，昨（23）發文透露，自己到一家店外帶餐點時，因為店員態度不佳，讓她不滿大嘆「再也不會來吃」，沒想到一番言論卻引來網友酸言酸語。

翁馨儀分享不愉快的消費經驗。（翻攝自IG）翁馨儀分享不愉快的消費經驗。（翻攝自IG）

翁馨儀在IG限時動態抱怨表示，當時自己只是詢問店家一句，「請問可以外帶嗎？要等多久？會要20分鐘嗎？」沒想到對方口氣很差的回應，她實在無法接受莫名其妙被兇，於是當場就回對方，「有必要口氣這麼差嗎？我再也不會來吃了」。

儘管心情受影響，但翁馨儀並未與店家繼續爭論，也因為有了不愉快地消費經驗，她轉而回家叫外送，以避免再次遇上同樣的問題，同時也有感而發喊話，「覺得店家生意好真的要很珍惜耶」。

翁馨儀遭網友私訊批評沒同理心。（翻攝自IG）翁馨儀遭網友私訊批評沒同理心。（翻攝自IG）

沒想到這段經歷卻引來網友冷嘲熱諷，有人私訊批評她，「太嬌了吧～沒有同理心店家忙」。對此，翁馨儀氣炸公開對話紀錄截圖，直言反問「Hello你有在現場嗎？不好意思剛好我問的人只是站在那，忙的是炒菜的人，所以我就不值得被同理？我很嬌？原來我不吃一間餐廳就很嬌」，認為自己只是分享不舒服的感受，並無不妥。

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