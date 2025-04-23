女星約會翻車！底妝浮粉超慌 DENA哀嚎：平常不是長這樣

DENA和紐約知名彩妝品牌攜手合作聯名主題曲。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕創作歌手DENA與紐約知名彩妝品牌攜手合作聯名主題曲《Irresistible》，這是品牌史上首次與歌手有著跨界主題曲的合作，因此對雙方而言都有著特殊意義。

聊到《Irresistible》的靈感，DENA說：「來自現代人在社群壓力下的自我懷疑與掙扎​，希望這首歌可以用正面的力量，鼓勵大家勇敢擁抱自身的獨特美麗​，擺脫外界標準的束縛​，自信地活出真實的自己​！」

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DENA也提到自己難免有不自信的時候：「畢竟Instagram隨便滑漂亮女生一大堆，很容易放大自己的缺點，但後來我開始每天寫正能量日記後，自我懷疑的頻率就降低很多。」也感謝好友KIRE曾鼓勵自己，「別人對你不好的評價，其實是那個人對自己的設限」，因此慢慢的調整心態與腳步重回軌道，如今已不太受外界的影響。

DENA和紐約知名彩妝品牌攜手合作聯名主題曲。（華納提供）

說到化妝史，DENA自曝小時候剛開始化妝時「翻車」：「曾經有次出門第一次用了一個沒用過的品牌防曬，結果它超乾，加上粉底完全變沙漠肌，出門不久還發現臉瞬間變暗沉還浮粉，晚上約會時直接跟約會對象解釋，還一直說我平常不是長這樣，回想起來很好笑，當下我應該是太慌亂，只記得整個約會都心神不寧，怕對方一直注意我的粉底。」

近來受到美國金牌製作人Mike Green的賞識，DENA透露今年會勤飛美國籌備今年的作品，也預告即將會再度有所突破，讓DENA直言：「真的超級期待！」

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