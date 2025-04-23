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娛樂 音樂

張惠妹愛徒怎麼了！變成這樣根本「認不出來」

〔記者陽昕翰／台北報導〕張惠妹愛徒持修本週六將在北流開唱，他表示：「最近巡演中得到最大的啟發，所有的東西都要先變成肌肉記憶，才會有辦法遊刃有餘！」相信已經練習足夠，最期待與歌迷近距離互動，忍不住直呼：「那就是爽！」

持修本周六將在北流開唱。（EMI提供）持修本周六將在北流開唱。（EMI提供）

除了備戰演唱會，持修的新歌《透明的》MV也正式上線，他在MV中挑戰動漫感，以視覺系的強烈風格造型，讓人看了為之驚豔，根本認不出來。

起初持修想做不一樣的嘗試與突破，於是他跟造型團隊溝通，他在網路上找許多資料，興奮地說：「我要的瘋狂、我要的怪，是怎麼樣的瘋狂跟怪誕，最後和團隊們彼此之間有了方向共識後，完成了這樣一個實驗性的創作。」

持修的新造型令人驚豔。（EMI提供）持修的新造型令人驚豔。（EMI提供）

持修更發現一件很有趣的事，當一個人外貌改變時，心裡的某個程度也會改變，他在MV中做了很多瘋狂的動作，像是狂摔水晶球、雙腳在滿地的顏料奮力跳著。

持修拍攝新歌《透明的》MV。（EMI提供） 持修拍攝新歌《透明的》MV。（EMI提供）

持修分享創作源起，這首歌是寫跟一位好朋友的故事，以前時常活半夜不回家往外跑、一起狂嗑速食，「MV是把這個歌的故事背景放大，年輕的時候我們可能都會覺得跟這個世界上的人不一樣，與世界格格不入的我們不想照著規則走，但在這個故事裡的人，正是一個完全違反常理的『怪咖』。」

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