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娛樂 最新消息

被網美影射「強吻、上下其手」 勾惡8聲明反擊：想操作流量？

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕一名網美日前在社群踢爆，自己被一名YouTuber強吻，並透露對方的頻道名稱是7個字，引起外界瘋猜是「勾起你心中的惡」。對此，「勾惡」陳昱瑋今（23日）提出8點聲明反擊。

勾惡被一名網美指控。（翻攝自臉書）勾惡被一名網美指控。（翻攝自臉書）

有一名網美日前在Threads上指控，某YTR曾假藉幫創頻道的名義約她出來，原本想自行開車出門，卻被對方以目的地難停車為由打消念頭，最後由該名YTR載她前往。然而，整場飯局中，該名YTR皆未提及正事，飯局後才表示，路上再討論YT的事。豈料，男方竟將車開往自家樓下，在提出上樓邀請被網美拒絕後，竟然伸出狼爪，不僅上下其手，還伸舌強吻她兩次。

網美指控勾惡強吻。（翻攝自Threads）網美指控勾惡強吻。（翻攝自Threads）

值得一提的是，該名網美痛批，這位名字很長的YTR， 真的很愛蹭熱度，因為評論眾量級事件，讓她想起這位先生，「真的很噁心又厚臉皮」，自己是性犯罪者，還好意思評論眾量級的事，並指出，該名YTR的名字是7個字。種種線索，讓網友猜測該名YTR疑似是「勾起你心中的惡」。

對此，據 《三立新聞網報導》，被影射的勾惡今天提出8點聲明，並曬出聊天紀錄截圖，反控女方設局一步步色誘他。

1.我是「勾起你心中的惡」不是「勾起我心中的善良」。

2.強吻如何2次？還能伸舌頭喇嘰？

3.她原文說此人讓很多女生墮胎，但我本人從沒讓任何女生懷孕過，更不可能讓女生墮胎過，所以文章敘述如果要影射我，麻煩請指名道姓自負法律責任，並提出證據證明我讓哪位女生墮胎？

4.有人貼給我這篇文，我點這個女生的社群進去看，她剛做完肋骨瘦腰手術，然後發文關鍵字跟標籤下「眾量級」，是不是這樣操作比較有流量？

5.這女生的社群，近期發了一些限動要粉絲加她line ，然後想引導粉絲支持她買她的商品，請問是想操作流量獲利嗎？

6.循線加這位女生限動PO的line，對話如以下這些截圖提供給大家

7.如果想蹭眾量級的議題，建議她可以幫Andy發聲，或付諸行動幫幫Andy

8.祝她早日大紅大紫，早日賺大錢


☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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