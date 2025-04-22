廖峻腦溢血3度中風 「待加護病房6天」現況曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕72歲廖峻17日因腦溢血三度中風，緊急送醫，在加護病房觀察中，至今已是第6天，經紀人小蔣透露目前仍在觀察中，狀況是「持續穩定中」，還要等醫生評估後才能轉至普通病房，至於現在廖峻是否能交談？小蔣解釋廖峻的口鼻仍有醫療器材，主要時間都在休養，不讓他想太多；經紀人也透露廖峻在倒下的前2天突然跟他講了2、3部保養品牌代言的微電影內容，還交代他：「不管我後面怎樣，你跟品牌要繼續走下去。」沒想到老天爺決定讓廖峻「休息」一陣子。

經紀人小蔣提到廖峻目前仍有20多個代言、活動，甚至還有百集起跳的戲劇《施公奇案》要重拍，該戲劇已經走到合約細向，牽一髮而動全身，好在所有廠商都很明白廖峻的現況，知道他在工作上敬業表現，很願意等他重回工作崗位。

請繼續往下閱讀...

廖峻。（資料照，記者潘少棠攝）

對於廖峻投入工作的程度之高，經紀人小蔣是廖峻拍華視《吉祥如意年年來》、三立《天下第一味》就合作的資深攝影師，作為超過20年的老友，他看著廖峻以往在螢光幕前風光，而後因中風，7年沉寂，沒有在鏡頭前現身，如今有機會再重回螢光幕，當然會緊緊把握住機會，小蔣說：「我很感謝廠商把峻爸的活力都帶起來，每次溝通工作，我都會第一個請問峻爸『會不會太累』，也會找出怎樣的安排對他而言是最輕鬆的。」

之前曾傳出廖峻因操勞過累病倒，小蔣解釋廖峻4月初到南投妖怪村扮演施公拍片，當時廠商特別把飯店安排在拍片現場附近，就是為了讓廖峻一感到疲憊，能快點回到飯店休息，小蔣說：「這是峻爸對自己的要求，工作也是他生活的動力，當他感到開心，走路也是復健。」

此外，上週末廠商原本要找廖峻出席活動，因他仍在住院治療，但粉專和活動仍在進行，被部分網友質疑是在消費患者，經紀人解釋，廠商很體諒廖峻生病，因此透過這樣的方式將原本答應的活動做完，之後廖峻發想的微電影，也會找惟毅和Coca一起完成，希望延續廖峻的想法，且之後YT頻道也會有之前廖峻拍戲可愛互動畫面以及NG片段上架。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法