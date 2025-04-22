晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

廖峻腦溢血3度中風 「待加護病房6天」現況曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕72歲廖峻17日因腦溢血三度中風，緊急送醫，在加護病房觀察中，至今已是第6天，經紀人小蔣透露目前仍在觀察中，狀況是「持續穩定中」，還要等醫生評估後才能轉至普通病房，至於現在廖峻是否能交談？小蔣解釋廖峻的口鼻仍有醫療器材，主要時間都在休養，不讓他想太多；經紀人也透露廖峻在倒下的前2天突然跟他講了2、3部保養品牌代言的微電影內容，還交代他：「不管我後面怎樣，你跟品牌要繼續走下去。」沒想到老天爺決定讓廖峻「休息」一陣子。

經紀人小蔣提到廖峻目前仍有20多個代言、活動，甚至還有百集起跳的戲劇《施公奇案》要重拍，該戲劇已經走到合約細向，牽一髮而動全身，好在所有廠商都很明白廖峻的現況，知道他在工作上敬業表現，很願意等他重回工作崗位。

廖峻。（資料照，記者潘少棠攝）廖峻。（資料照，記者潘少棠攝）

對於廖峻投入工作的程度之高，經紀人小蔣是廖峻拍華視《吉祥如意年年來》、三立《天下第一味》就合作的資深攝影師，作為超過20年的老友，他看著廖峻以往在螢光幕前風光，而後因中風，7年沉寂，沒有在鏡頭前現身，如今有機會再重回螢光幕，當然會緊緊把握住機會，小蔣說：「我很感謝廠商把峻爸的活力都帶起來，每次溝通工作，我都會第一個請問峻爸『會不會太累』，也會找出怎樣的安排對他而言是最輕鬆的。」

之前曾傳出廖峻因操勞過累病倒，小蔣解釋廖峻4月初到南投妖怪村扮演施公拍片，當時廠商特別把飯店安排在拍片現場附近，就是為了讓廖峻一感到疲憊，能快點回到飯店休息，小蔣說：「這是峻爸對自己的要求，工作也是他生活的動力，當他感到開心，走路也是復健。」

此外，上週末廠商原本要找廖峻出席活動，因他仍在住院治療，但粉專和活動仍在進行，被部分網友質疑是在消費患者，經紀人解釋，廠商很體諒廖峻生病，因此透過這樣的方式將原本答應的活動做完，之後廖峻發想的微電影，也會找惟毅和Coca一起完成，希望延續廖峻的想法，且之後YT頻道也會有之前廖峻拍戲可愛互動畫面以及NG片段上架。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中