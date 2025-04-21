邵雨薇突曝「第一家人逝」哭喊：沒有你不習慣

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕邵雨薇繼《比悲傷更悲傷的故事》影集後，再度聯合王柏傑主演職人愛情影集《動物園》，橫跨台灣與美國兩地拍攝長達6個月，於台灣時間19日正式在紐約宣告殺青。邵雨薇經常會在社群平台上分享生活日常，今（21）日邵雨薇突然在IG發文，自家13年愛犬「阿筆」在4月16日突然離世，邵雨薇來不及從紐約返台見最後一面。

邵雨薇愛犬阿筆突過世。（翻攝自IG）

今日，剛拍戲返台的邵雨薇突發文，文中透露上台北後「第一個家人」寵物阿筆過世，「剛剛送阿筆火化....從突然離世，到心中終於願意面對，拖了好幾天」，阿筆離開當天，白天還是吃罐頭吃得很開心，也照常跟家中貓咪玩耍，但到晚上像是睡去般靜靜離開，去了天堂。

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邵雨薇發出與阿筆的回憶照片。（翻攝自IG）

邵雨薇回憶：「謝謝你陪我這13年，從我獨自上台北以來，你就是我的第一個家人，我到哪裡，你就到哪裡」，她也闡述各種阿筆平時會對她做的事「你的存在就像理所當然般，我回家就跟緊緊，一直來討摸撒嬌，我出門就對著我狂叫咬住我的鞋」。邵雨薇最後更是感性坦言：「但我真的很不習慣…沒有你的日子，真的很不習慣….希望你能做天上最帥氣的狗狗，自由自在的跑。也幫我找找哥哥跟大福，幫我告訴他們媽媽想他們。愛你 我的小寶寶阿筆」。

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