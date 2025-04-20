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5.5萬人凱道拒統戰 名嘴王時齊：台灣人從來不簡單

網紅八炯發起「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動昨午在凱達格蘭大道登場。（記者廖振輝攝）網紅八炯發起「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動昨午在凱達格蘭大道登場。（記者廖振輝攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「拒絕統戰，守護台灣」大會19日下午凱道登場，活動歷經5小時，現場湧入5萬5千人，聯電創辦人曹興誠宣講時表示罷免走到現在節節勝利、成功在望，一定會可以驅逐國民黨立委，讓國會恢復正常；民進黨立委沈伯洋說，大罷免每區域都需要10%門檻，相信100萬人的聲音也能響徹雲霄。

今（20）日一早，資深媒體人、電視名嘴王時齊感動在臉書發文表示被419集會感動到泛淚，「每一位講者都讓人敬佩，每一篇講稿都讓人動容」，她說很多都是政治素人，不一定常公開演講，也不一定台風穩健，更不一定文稿優美，「但完全感受每一個人滿滿的誠意，以及毫無保留展現對台灣的愛、對民主的堅持。」

相關新聞：凱道「拒統護台」大會師》民眾喊：為下一代而戰

王時齊說，台灣從來不容易，台灣人從來不簡單，最後高呼：「大罷免大成功。」

「拒絕統戰，守護台灣」大會昨午2時在凱道登場，聯電創辦人曹興誠、矢板明夫、網紅皮筋兒、Podcast節目主持人高軒、網紅陳柏源、網紅呱吉、歷史作家李文成、退將丘衛邦、「鷹爸」徐柏岳、桃園市議員于北辰、饒舌歌手楊舒雅等人輪番上台宣講，民進黨立委陳培瑜、郭昱晴、王義川、王定宇、沈伯洋、黃捷也到場助陣。

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