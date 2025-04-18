破病延期10個月！張學友補償台灣歌迷：謝謝大家沒有放棄我

張學友重返小巨蛋舉辦演唱會。（超級圓頂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌神張學友連續3週在台北小巨蛋開唱，本週來到最後3場，正是他去（2024）年6月因為感染RSV（呼吸道合胞病毒）所延期的場次，有超過9成5的歌迷都選擇保留門票，不願意錯過歌神的天籟美聲，他今晚也在台上說：「謝謝大家沒有放棄我，謝謝大家一直等到現在。」

張學友「60+」世界巡演自2023年6月從澳門起跑，至今歷時1年10個月，儘管過程偶有波折，但他傾盡全力的誠意與敬業態度，演唱會依舊獲得滿堂彩，口碑持續蔓延。

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張學友一連唱了12首歌，唱完《我真的受傷了》之後才開口和歌迷話家常，立刻向苦等了10個月的歌迷送上問候，「大家還好嗎，特別謝謝今天的觀眾，我想知道到底有多少人是上次取消，票一直留到現在的。」

張學友在小巨蛋舉辦「60+」世界巡演。（環球音樂提供）

聽到滿場歌迷的歡呼聲，張學友感動直說：「在這裡要謝謝大家對我的包容跟耐心，已經10個月了，10個月很容易就把票丟了，10個月很容易把今天這個日子忘記了，我知道你們來了，當然沒有忘記。」

張學友感性訴說，「非常非常感謝大家的耐心等待，謝謝大家對我那麼有信心，這其實是非常難得的，要等待漫長的10個月。」甚至開玩笑說：「很多人說算了算了，我等周董的，劉德華不是來了嗎（去年也在台灣開唱）？」讓粉絲聽了笑翻。

張學友透露，今晚出場前特別鼓勵自己，「對著鏡子講，你今天要用心阿，要讓大家覺得等你10個月是值得的，大家放心，我今天一定會盡我全力，為大家帶來很棒的演唱。」

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