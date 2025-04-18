朱芷瑩自製「AI吉卜力貼圖」遭疑侵權 急下架道歉：考慮不周

朱芷瑩上架「AI吉卜力貼圖」引起爭議。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期社群上掀起一陣「吉卜力風格圖片」的風潮，金鐘影后朱芷瑩也跟風，將一系列吉卜力風格人像的貼圖上架到平台，引起外界質疑有侵權爭議。對此，她緊急下架道歉。

朱芷瑩在IG發文感謝網友們的提醒，表示目前已將吉卜力風格貼圖申請撤下販售，並說明「貼圖『無盈利』，疑似侵權的考慮不周也在此致歉。」坦言自己對於AI所能完成的創作成果感到驚奇，於是才將貼圖上架與大家分享，強調「單純是開心分享的意圖，疑似侵權的可能引起小小關注，謝謝大家的提醒，也謝謝你們的關心和支持，也以此次行為作為警惕，莫再重演。」

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朱芷瑩緊急下架貼圖。（翻攝自IG）

除了發文公告，朱芷瑩也在限時動態再次聲明，「引起了版權的爭議，這是AI形成的吉卜力風格人像，無收入分潤，無藉口的一時興起貿然舉動，已申請下架，謝謝大家指正提醒。」

在 Instagram 查看這則貼文 朱芷瑩（@zhu723）分享的貼文

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