晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朱芷瑩自製「AI吉卜力貼圖」遭疑侵權 急下架道歉：考慮不周

朱芷瑩上架「AI吉卜力貼圖」引起爭議。（翻攝自IG）朱芷瑩上架「AI吉卜力貼圖」引起爭議。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期社群上掀起一陣「吉卜力風格圖片」的風潮，金鐘影后朱芷瑩也跟風，將一系列吉卜力風格人像的貼圖上架到平台，引起外界質疑有侵權爭議。對此，她緊急下架道歉。

朱芷瑩在IG發文感謝網友們的提醒，表示目前已將吉卜力風格貼圖申請撤下販售，並說明「貼圖『無盈利』，疑似侵權的考慮不周也在此致歉。」坦言自己對於AI所能完成的創作成果感到驚奇，於是才將貼圖上架與大家分享，強調「單純是開心分享的意圖，疑似侵權的可能引起小小關注，謝謝大家的提醒，也謝謝你們的關心和支持，也以此次行為作為警惕，莫再重演。」

朱芷瑩緊急下架貼圖。（翻攝自IG）朱芷瑩緊急下架貼圖。（翻攝自IG）

除了發文公告，朱芷瑩也在限時動態再次聲明，「引起了版權的爭議，這是AI形成的吉卜力風格人像，無收入分潤，無藉口的一時興起貿然舉動，已申請下架，謝謝大家指正提醒。」

在 Instagram 查看這則貼文

朱芷瑩（@zhu723）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中