才答應企業家男友求婚！蔡佩軒自爆有Baby 鬆口回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕學霸女星蔡佩軒去年接受企業家J先生求婚，將在加拿大舉辦浪漫婚禮，她驚喜推出新歌《Oh My Baby》，讓人好奇是否已經懷孕有喜了?

對此，蔡佩軒分享新歌創作靈感，「《Oh My Baby》是我寫給自己內心深處的孩子，那個脆弱卻堅強的小女孩。想對她說，不需要完美，也不一定要勇敢，一切都沒有關係，因為你一直都是被愛的。」

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蔡佩軒解釋新歌是寫歌自己的歌曲，至於生子計畫，她笑說：「我覺得小孩是上帝給的禮物和祝福，我們有生子的規劃，也已經偷偷想好乳名了！」直言自己事業心重，但也期待未來一家人的溫馨時光。

蔡佩軒推出新歌《Oh My Baby》。（可瑞思國際娛樂提供）

蔡佩軒也預告，海外婚禮將在夏季舉辦，以典雅溫馨風為主，將邀請親朋好友一同見證幸福。她坦言婚前一度感到焦慮，不斷提醒自己「放鬆、享受過程」，近期與未婚夫安排一場海外小旅行，當作婚前的紓壓儀式，「我發現旅行真的可以幫助我重新歸零、再出發」。

蔡佩軒透露將邀請弟弟擔任伴郎，希望在人生最重要的時刻，有最親密的家人陪伴。蔡佩軒親自幫弟弟挑選銀灰色領結，展現濃濃姊弟情，影片中弟弟幽默抱怨：「我眼睛沒有姊姊大啦」，網友則笑說：「根本雙胞胎」、「弟弟也太帥了吧」。

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