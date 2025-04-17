孫生疑深夜被送上救護車！女友多芬崩潰洩心情

孫生疑於昨（16）日被送上救護車。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫生日前深陷性騷擾風波，不僅遭到外界撻伐，也與YTR團體「反骨男孩」解約，而孫生的女友多芬也連帶受關注。昨（16）日晚間，多芬曬出一張疑似是孫生被送上救護車的畫面，陸續在限時寫下「哎，頭很痛」、「很崩潰」等字，引發外界議論。

多芬曬出疑似孫生被送上救護車的畫面，她擔心寫下「哎，頭很痛」，下一篇限時則用黑底圖打下「很崩潰」。（翻攝自IG）

多芬在Threads發文寫下「一個人真的很難」、「一個成熟且負責任的男人是什麼樣子？」（翻攝自Threads）

多芬於昨（16）日晚間曬出疑似孫生上救護車的畫面，只見急救人員正在為疑為孫生的病患固定擔架，多芬擔心寫下「哎，頭很痛」，下一篇限時則用黑底圖打下「很崩潰」，而與此同時，多芬也在Threads寫下「一個人真的很難...」、「一個成熟且負責任的男人是什麼樣子？」，心情明顯相當低落。

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事實上，多芬在孫生爆出性騷擾事件後，並未選擇和孫生分手，針對外界批評，多芬不予以理會，希望能在這段時間陪男友走過低潮，甚至矯正對方的價值觀。

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