2025時代雜誌百大影響力人物 台裔美籍導演朱浩偉入選

美籍台裔導演朱浩偉（Jon M. Chu）獲選「時代雜誌」2025年百大最具影響力人物。（路透資料照）

首次上稿 02:21

更新時間 06:32

〔中央社〕美國「時代雜誌」今天公布2025年百大最具影響力人物名單，執導「瘋狂亞洲富豪」的台裔美籍導演朱浩偉入選，並由劇中演員楊紫瓊撰文介紹。

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朱浩偉（Jon M. Chu）的父親是四川人，母親是台灣人，畢業於南加州大學電影藝術學院（USC School of Cinematic Arts），曾執導「舞力全開」（Step Up 2: The Streets）、「舞力全開3D」（Step Up 3D）、「小賈斯汀：永不說不」（Justin Bieber: Never Say Never）等電影。

此外，朱浩偉的代表作還包括由楊紫瓊、台裔美籍女星吳恬敏等人聯袂出演的「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians），近期還執導「魔法壞女巫」（Wicked）等賣座電影。

根據「時代雜誌」（TIME）網站，朱浩偉入選2025年百大最具影響力人物名單的「創新者」（Innovators）類別。

楊紫瓊撰文介紹寫道：「第一個引起我注意的朱浩偉作品，是他關於小賈斯汀的紀錄片。朱浩偉看到了小賈斯汀戀情和醜聞八卦報導以外的東西，他看到了這個年輕人的內心深處，非常專注於自己的事業，但也非常孤獨。我認為，這是一位洞察事物本質的導演。」

楊紫瓊還寫道：「在拍攝瘋狂亞洲富豪時，我們建立了真正的關係，我開始欣賞他用耐心和幽默引導大家的才華。他是一個有遠見的人，所以他知道自己想要什麼，但他總是傾聽，他從不害怕讓你嘗試新事物。」

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