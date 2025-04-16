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白冰冰陪S媽度喪女之痛 曝具俊曄近況認最擔心「這點」

白冰冰趁著風鈴木盛開時，出外踏青。（長興影視提供）白冰冰趁著風鈴木盛開時，出外踏青。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰近期積極經營YouTube頻道，最新一集她帶著大家走在風光明媚的峨眉湖畔，吸引不少粉絲圍觀拍照，而母親節將至，白冰冰透露前天曾與S媽聊天，鬆口具俊曄近況。

母親節將至，白冰冰和S媽同樣經過喪女之痛，白冰冰透露：「我前天才跟大S媽媽聊天，她問我要如何才能走出來？我說這需要時間，我自己都哭20年了，如果你不能自已的時候，隨時可以找我。」

白冰冰也進一步地說，「我也問S媽歐巴（具俊曄） 還好嗎？ S媽說歐巴每天都到金寶山，讓她揪感心。S媽提到歐巴和小S的心情都走不出來，但我更擔心S媽，因為年輕人慢慢會從工作中找到慰藉，只有老人家沒事做只會一直想。」白冰冰花了20年時間靠著朋友的陪伴才慢慢放下，她也希望可以幫S媽走出來。

白冰冰在影片中分享峨眉湖畔風光，在美景圍繞下她唱起自己的新歌《歌聲永遠陪伴你》，歌詞寫著自己的心路歷程，唱完她忍不住有點感傷，哽咽地說：「歌詞寫到『人生經過這多的代誌，有酸苦，亦有甘甜，往事過去就放予開』，但講得比較快，我真的放下，大概經過了20年。」尤其4月14日剛過，「白曉燕專案代號0414」這個名詞，還是會刺痛白冰冰的心，事發至今已28年，令人份外惆悵。

日前白冰冰參加賴慧如的婚禮，但其實她私下考慮很久，「結婚的人年齡都跟我女兒相仿，看到還是會難過的，以前我都盡量不參加，但因為她的老公是我的國標舞老師，還是得去熱鬧一下。」但沒想到冰冰姐身上的珠寶反而成了焦點，她低調地說：「我平常根本沒機會戴，上電視、出國也不會戴，偶爾在三金典禮或特別場合才會戴，找個機會給自己的心情妝點一下，不然擁有沒有戴也很浪費。」

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