今日我最大！舒淇49歲生日 同框馮德倫撒嬌

舒淇今過49歲生日，甜蜜曬出同框老公馮德倫。（翻攝自舒淇臉書）

〔記者林南谷／綜合報導〕金馬影后舒淇今（16）日歡度49歲生日，凌晨一過12點在臉書、IG曬出同框老公、香港影星馮德倫，開心表示生日就是給一個理由讓自己可以胡吃，可以不用照平常的日子約束自己，可以任意的犒賞自己，可以肆意橫行的說我不管，「今日我最大，我說了算。」

舒淇接著才認真說，到了一定年紀時，對生活的要求愈來愈簡單，「曾經的雄心浩志都被消磨散去，就很簡單，只是想要過好每一個當下，懂的省思，更懂的這一切得之不易的生活日常；懂得珍惜所有的人事物，知道很多東西努力之後得不到想有的回饋時，不那麼的鑽牛角尖。」

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她最後也表示自己懂得放手，懂得祝福，懂的站在別人的角度思考，更懂得平平淡淡無憂無慮身體康健，才是最幸福的，今天過生日的舒淇最後表示：「懂得，得之我幸，不得我命，繼續努力 繼續增進自己，有抱怨的時間，不如找個咖啡廳，喝杯咖啡，看看窗外的風景，什麼都不想，在這一天，可以擺爛自己。」

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