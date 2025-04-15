大霈生涯開外掛！首戰音樂劇羞曝：打55分

大霈為音樂劇《三個傻瓜》錄製主題曲。（果陀劇場提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大霈」李霈瑜從主持人跟歌手的身分，為自己演藝生涯開外掛，首次挑戰音樂劇《三個傻瓜》演出，至今已經排練近兩個月，她日前進錄音室唱音樂劇主題曲感覺像是在闖關，「我們四個聲線和音色都各有特色，錄製的過程有一些無法駕馭的高音，在老師的鼓勵和一些調教方法後，居然突破了原本歌唱的坎！原來一切困難都是有破解法的啊！」

對於上週剛完成的整排，她表示還有很多段落的銜接跟節奏，是原本沒有預期的，這些不甚熟悉的部分，我暫時先給自己打55分。至於在不到一個月就要上台正式演出「心情，一樣是誠惶誠恐」。

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楊奇煜（右起）、竺定誼、蔡昌憲和大霈在音樂劇《三個傻瓜》又唱又跳。（果陀劇場提供）

聶雲詮釋一位傳統領導思維的學院院長，他表示：「這不是重拍，是全新的製作。導演跟音樂上都有重新的想像跟製作。所以我選擇不去看電影版本，因為我怕看太多了，會想要模仿而被影響。」

而蔡昌憲則是確定接演後看了電影版本，感到相當感動，劇中他將詮釋一名新生的角色，在求學與追求夢想的道路上感到懷疑，卻在兩位好友的支持下，做出決定選擇所愛。蔡昌憲表示：「戲中感受到大家是有共同目標、一起要做件大事，這個感覺很好。」

此外，這次劇組的演員也都是第一次合作，非常有新鮮感，這種身歷其境的感覺更是超越電影版。「最特別的是，我跟另外二傻楊奇煜跟竺定誼口頭自創的擊掌打招呼的動作，竟然在還沒有排練的狀況下，順利的一次到位做出來，我們三人都非常驚喜跟興奮，若有似無的友誼就像水一樣，漸漸地建立起來，相當期待舞台上的共同表現。」

大霈（右）和聶雲彩排音樂劇《三個傻瓜》。（果陀劇場提供）

陳大天在音樂劇將有一段個人solo，音樂設計丁乙恆量身打造一首專屬於他的b-box結合演唱與饒舌的個人主題曲，一開始得知要演唱這首歌時，陳大天腦筋一片空白，「但後來覺得乙恆老師真的太懂我了，根本是為我的『嘴』量身打造，就像是某種附身一樣，做出了一首專屬的暢銷單曲。」

演出在即，陳大天自曝現在的心情就像「泡麵剛泡三分鐘一樣的熱、燙，但還沒完全熟，不過香味已經撲鼻而來。」相當期待觀眾聞香而來，「我最期待的是台下觀眾真的笑出來，或在某些時刻靜下來、找到共鳴的那幾秒，那一刻，我們才會知道：這個故事，真的活起來了。」2025果陀劇場音樂劇《三個傻瓜》5/2-6/15台北、台南、高雄、台中巡迴上演。

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