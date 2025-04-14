（專訪）夏如芝開YT點擊率低受挫 頻道營收大揭密：大家想得太簡單

夏如芝與老公張捷共同經營YouTube頻道。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／專訪〕夏如芝與老公張捷共同經營YouTube頻道「這個張捷J個芝芝」，以親子生活為主題，記錄與女兒「芝麻」的家庭生活。夏如芝坦言一開始經營時，看到點擊率很低，心裡很挫折，有過放棄念頭，但她和老公堅持下來了。

夏如芝和老公張捷、女兒芝麻經常穿親子裝入鏡。（翻攝自臉書）

夏如芝談到，2019年張捷邀她共同經營YouTube頻道，當時兩人尚未結婚，理智認為交往期間工作與感情最好不要扯在一起，「我害怕未來分手了怎麼辦？」所以頻道一開始的名稱為「這個張捷」，由張捷獨立運營，內容以電玩、電競和桌遊為主，直到兩人步入家庭，有了女兒「芝麻」後，頻道才開始以親子生活為主軸，並改名加入「芝芝」的元素，她也坦言，起初很抗拒讓女兒出現在影片中，但在老公的勸說下，逐漸接受以影像紀錄生活的方式，「現在回頭看，真的很感謝當時的堅持。」

請繼續往下閱讀...

夏如芝坦言一開始經營YouTube頻道時，看到點擊率很低，心裡很挫折。（記者胡舜翔攝）

經營YouTube的過程中，夏如芝深刻體會到創作的不易，她說初期的頻道幾乎沒收入，影片的剪接全由張捷包辦，「剛開始的點擊率低到破不了千，真的會很挫折，會有『我要繼續做嗎？是不是要放棄？』的想法出現」。」但夫妻倆堅持下來，慢慢修正題材、累積粉絲，她感慨說：「現在回想，那段跌跌撞撞的日子，真的很值得。」

夏如芝和老公張捷、女兒芝麻經常穿親子裝入鏡。（翻攝自臉書）

夏如芝表示，成為媽媽之前，夢想成為一名飯店體驗員，因為這份工作能到各國免費體驗住宿並撰寫心得，雖然這個夢想因語言障礙而稍顯遙遠，但她並沒有因此放棄。為了圓夢，她自掏腰包體驗台灣各地的飯店，並透過YouTube頻道分享影片，吸引了不少飯店注意，後來開始有飯店主動邀請她去體驗，形成互惠的合作模式。

夏如芝和老公張捷、女兒芝麻經常穿親子裝入鏡。（翻攝自臉書）

成為母親後，夏如芝在頻道加入親子飯店的體驗影片，記錄她與女兒「芝麻」之間的互動，她開心說：「一直都按照我們所期望的方向發展，記錄我們跟芝麻之間的互動，讓我覺得很感恩，剛好都可以做到我們要的東西。」

對於將YouTube當作事業的創作者，夏如芝心裡充滿著敬佩，她讚嘆Joeman、展榮展瑞的創意與毅力，「Joeman願意花大錢做企劃，甚至請繪畫師來設計素材，這是我們目前無法達到的境界。」她自招有時會冒出天馬行空的點子，但常被老公「打槍」，笑說：「我把自己搞得像節目企劃，但老公總提醒我要量力而為。」

夏如芝和老公張捷、女兒芝麻經常穿親子裝入鏡。（翻攝自臉書）

夏如芝分析，目前短影音為流行趨勢，她和張捷也開始在社群分享直式影片，「現在我們比較少在YouTube上傳影片，但會把有趣的紀錄保留下來。」對於外界總是認為當YouTuber的收入很好，她說營收並不如外界所想得高，「點擊率要幾十萬、幾百萬才有收入，大多數還是靠業配。大家都把YouTuber想得很簡單，可以在YouTube界生存下來的人，都是非常有毅力的人。」

網友的留言帶給了夏如芝滿滿的感動，尤其是親子影片常引起共鳴，她說：「有些媽媽留言說完全能理解我的心情，謝謝我把她們的感受表達出來。」女兒芝麻是否知道自己「小有名氣」？夏如芝爆料，女兒先前被路人認出時，總是好奇問：「我又不認識你，你怎麼知道我是芝麻？」童言童語讓她在旁笑開懷。

夏如芝誇讚女兒很聰明，常故意逗爸爸。（記者胡舜翔攝）

頻道最受歡迎的影片之一，是芝麻牽手小男生讓爸爸張捷崩潰的片段。夏如芝笑到停不下來，「看到老公的反應真的太好笑了，他完全無法接受女兒未來嫁人。」她誇讚女兒其實很聰明，常故意逗爸爸，也會說：「爸爸只能抱我到5歲。」夏如芝笑言：「小朋友真的很懂得看大人的反應，我在旁邊都快笑翻了。」

如今，「這個張捷J個芝芝」已成為夏如芝、張捷夫妻與粉絲互動的重要平台，也是一家人生活點滴的珍貴記錄，夏如芝感慨說：「當YouTuber可以做自己，我自然到都是以素顏的狀態入鏡。能讓大家看到真實的我們，同時又記錄生活，這就是最大的收獲。」

服裝提供：Marimekko

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法