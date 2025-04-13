告五人度過艱難時刻加倍奉還 老王樂隊時間線交會冒火花

告五人高雄演唱會引起很大迴響。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人昨（12日）晚在高雄世運主場館順利完成演唱會，結束後粉絲在各大社群分享觀看心情，除了讚嘆燦爛煙火和無人機表演，也很驚喜告五人請來3個深具人氣的獨立樂團當嘉賓，直呼簡直把演唱會當成音樂祭在辦。

完成「宇宙超有趣」巡演，告五人也宣布捐出1200萬元做公益，另外團員也表達對歌迷的感謝：「我們能夠一起聚在這裡，謝謝你，也辛苦你了，你說你的回憶是告五人給的，你說告五人是你的最愛，是你的青春；我們說是你陪著我們渡過每個艱難時刻，我們想把這些愛加倍奉還給你，擁抱你。」

請繼續往下閱讀...

告五人開唱邀請老王樂隊、美秀集團、甜約翰同台合唱。（翻攝自臉書）

昨晚告五人邀來出道時間相近的老王樂隊、美秀集團、甜約翰同台合唱《自由》，3團也各自獻唱代表歌曲，不少粉絲都驚喜感動。

今天老王樂隊也談到同台合作感想：「從大河岸到世運主場館，各自都有各自的故事，但是時間線交會的時候冒出的火花總是特別迷人、特別感動，感謝告五人邀請大家來同樂，從彩排到演出好像一場漫長的同學會，或像是一趟台北到高雄的公路旅行，無論我們在用什麼樣子往前，今年還是會努力端出一些作品。」

相關新聞：（影）驚喜不斷！告五人一口氣邀3組人氣樂團 17人同台厲害了

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法