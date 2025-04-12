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賴慧如婚禮前夕出事！「眼睛布滿血絲」驚悚照曝：職業傷害

賴慧如和老公劉家銘將在明日舉辦婚宴。（翻攝自IG、J2 Plus 婚紗攝影提供）賴慧如和老公劉家銘將在明日舉辦婚宴。（翻攝自IG、J2 Plus 婚紗攝影提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星賴慧如擁有演員、歌手、主持等多重身分，明（13）將與老公劉家銘盛大舉辦婚宴，沒想到婚禮在即，她的眼睛卻出狀況，日前卻在社群上傳一張眼睛布滿血絲的照片，令不少粉絲擔心。

賴慧如眼角膜破皮發炎。（翻攝自IG）賴慧如眼角膜破皮發炎。（翻攝自IG）

賴慧如日前在IG限時動態更新近況，只見她曬出一張超近自拍照，右眼明顯可見的布滿血絲，她表示自己看完醫生後，被告知角膜破皮導致發炎，看診過程中醫生也詢問賴慧如，平時是否都戴隱形眼鏡而且很愛哭，讓她哭笑不得直說：「抱歉是麗美（角色名）愛哭」，更無奈感嘆「職業傷害」。

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賴慧如與老公劉家銘即將在明日補辦浪漫婚宴，由於兩人都是二婚，原想低調不辦婚宴也不拍婚紗，但經過討論後，雙方親友都認為這是一個值得紀念的回憶，不該因二婚而將細節跳過。在演藝圈擁有好人緣、交友廣闊的兩人，婚禮當天將席開56桌，屆時現場將眾星雲集。

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