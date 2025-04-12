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娛樂 亞洲

泰女星吐槽中國廁所髒「不愛沖水」 小粉紅氣炸罵上熱搜

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰國女星「Nene」鄭乃馨曾參加中國選秀《創造營2020》，最終以第5名成功出道，該女團目前合約到期已解散，她也將事業重心移回家鄉。沒想到她近日登上節目受訪時，吐槽中國廁所不乾淨，惹怒中國網友，甚至被罵上微博熱搜。

「Nene」鄭乃馨曾在中國選秀節目出道。（翻攝自IG）「Nene」鄭乃馨曾在中國選秀節目出道。（翻攝自IG）

鄭乃馨近日登上泰國節目，受訪內容引起爭議。主持人詢問，「泰國人總是覺得中國的廁所很髒，這是真的嗎？」沒想到她竟然脫口：「你去哈爾濱不是也遇到了嗎？」她還直呼「我一直盡力嘗試理解他們（中國人）不愛按沖水按鈕，但我不理解。」

鄭乃馨受訪言論惹議。（翻攝自IG）鄭乃馨受訪言論惹議。（翻攝自IG）

對此，主持人解釋「現在中國非常科技化，是感應器的，它是用電的，有的好用，有的壞了。」結果鄭乃馨再度補刀噗，那壞的也太多了，對不起，我在這裡說一下，妳用完妳要轉過去看妳按了沒有，我不理解為什麼不轉過去看，不管是自動的還是手動的，妳都應該轉過去看一下可以了嗎？」

該影片曝光後，立刻引爆中國網友怒火，紛紛痛轟鄭乃馨，「忘本！回泰國就反過來罵中國」、「泰國更髒」、「難道泰國廁所都很乾淨？」不過，也有網友認為她說的是實話，「確實髒」、「這是事實要承認」。

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