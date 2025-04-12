前所未見的冒險與挑戰！麥可B喬丹《罪人》分飾雙胞胎 「把一切留在片場」

〔記者許世穎／專題報導〕性感男星麥可B喬丹和《黑豹》金獎提名導演萊恩庫格勒第五度合作全新動作驚悚片《罪人》，不僅延續兩人多年來的創作默契，更為麥可帶來全新挑戰──在片中分飾個性迥異的雙胞胎兄弟「史莫克」與「史塔克」，大秀演技張力與心理層次。提到如何看待自己的表現，麥可笑言：「我現在還在慢慢消化中！」

麥可B喬丹日前出席《罪人》紐約首映也以「雙胞胎」現身。（特效處理，華納兄弟提供）

該片描述麥可分飾的雙胞胎兄弟試圖擺脫不愉快的過往，回到家鄉想重新開始，沒想到更為恐怖的邪惡勢力正等待著他們回歸。兩人欲舉辦一場徹夜狂歡的音樂派對，沒想到隨著夜幕降臨，這場派對卻因門外的不速之客而變調。

請繼續往下閱讀...

麥可B喬丹在《罪人》飾演個性截然不同的雙胞胎兄弟。（華納兄弟提供）

談到與導演庫格勒合作，麥可滿是感激與信任：「我覺得讓這次合作會如此令人滿足、愉快，全因那份安心感，還有我們之間建立起的信任感。」他說當初接演就知道會是一段愉快的經歷，也知道庫格勒會讓他跳脫舒適圈，「我們這些年一直不斷從每個項目中尋求成長，不論是作為創作者還是作為人。」

麥可B喬丹在《罪人》展現精壯身材，大戰邪惡吸血鬼。（華納兄弟提供）

兩人合作超過12年，友情與專業早深植心中，麥可坦言，當這樣一位長年合作的朋友發出邀約，意義格外重大，「和朋友一起工作，你會不想讓他失望，當他想到你、打電話給你，要你參與一個對他來說非常私密、非常重要的項目，那份信任與責任相當有重量，你會非常認真地看待，這對我來說意義重大。」

儘管身為演員的工作節奏較快，麥可也明白庫格勒創作時的深度與節奏：「我一年可能會拍好幾部電影，而他拍攝一部作品可能要花上兩年，因為他自己寫劇本、自己導演，還要參與整個後製，一直到電影上映。」因此他說當庫格勒打電話給他，他一定會立刻接起來，聽他說每一句話，「因為他對於創作很有目的性，說的每句話也意味著某種行動與承諾。」

導演萊恩庫格勒編導《罪人》，除了商業元素，也深入挖掘自己祖先的歷史。（華納兄弟提供）

而《罪人》的角色設計更是讓麥可感到前所未見的冒險與挑戰：「當我聽到這個構想時，我心裡想：『哇，這真的很不一樣。』一開始我其實有點緊張，因為這可能是我演過最具冒險性的一個角色。」為了詮釋雙胞胎，他投入大量準備工作，「我透過音樂、口頭禪、甚至特定的身體姿態來區分，逐漸建立起兩個截然不同的角色節奏與心境。」

麥可形容，「史莫克」是一個把創傷藏在心裡的人，比較封閉，話不多，「史塔克」則是會笑著面對痛苦，甚至用話語來逃避那些創傷，「我們發現，很多雙胞胎兄弟中，會有一個比較主導、比較外向，而另一個自然就退居幕後，不太說話，這些細節很好玩，也讓我對角色理解更深。」但他同時認為，進入角色也意味著背負角色的情緒與重擔。

因此，整個拍攝過程對麥可而言，宛如一場實驗與自我探索之旅，「每天拍完戲，我們都把一切留在片場，回到家時幾乎沒東西可給了。我們真的把所有都奉獻在這部作品上。」他認為《罪人》融合了多種類型和層次，希望觀眾觀賞時，不只享受其中的娛樂性，也能感受到背後的情感與思考，「這是一趟驚奇之旅，也是一場非常私人的體驗。」

尤其導演庫格勒使用能最真實模仿人類視覺反應的IMAX膠卷攝影機拍攝，將片中主角們面對未知恐懼的緊張感無限放大、槍戰駁火動作戲也充滿震撼力，成果也讓麥可驚嘆「絕對要在大銀幕體驗，畫面真的太美了！」《罪人》將於4月17日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法