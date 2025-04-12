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娛樂 電影

血腥暴力新篇章！《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》導演保證解開懸念

〔記者許世穎／綜合報導〕由布倫屋製片公司製作的2023年全球賣座的恐怖鉅作《佛萊迪餐館之五夜驚魂》，今年以續集《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》強勢回歸，首支預告片曝光，將揭開機械玩偶更血腥暴力的全新篇章，並主打「任何人都撐得過五個夜晚，但這一次，沒有第二次機會。」

殺人機械玩偶在《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》恐怖回歸。（UIP提供）殺人機械玩偶在《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》恐怖回歸。（UIP提供）

電影改編自史考特考森創造的賣座電玩遊戲系列，首集在北美開片創下驚人的8000萬美金（約台幣25.85億元）開片紀錄，最後締造北美1.37億美金（約台幣44.27億元）、全球破2.91億美金（約台幣94.05億元）的票房佳績。

故事講述一名充滿內心掙扎的年輕男子麥克，為了爭取撫養年幼妹妹的監護權，不得不接受一份廢棄主題餐廳『費斯熊佛萊迪披薩餐館』的大夜班警衛工作，但是這個宿命的決定卻讓他陷入超自然夢魘的黑暗深淵。

派珀魯比歐（左起）、喬許哈契遜、伊莉莎白萊爾等主要演員回歸演出《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》。（UIP提供）派珀魯比歐（左起）、喬許哈契遜、伊莉莎白萊爾等主要演員回歸演出《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》。（UIP提供）

首集導演艾瑪塔米再度回歸執導，演員方面除了新加入的麥肯娜葛瑞絲，包括喬許哈契遜、派珀魯比歐、伊莉莎白萊爾，以及馬修利拉德等原班人馬都回歸演出。

布倫屋製片公司總裁傑森布倫日前在CinemaCon電影博覽會上自豪表示，「《佛萊迪餐館之五夜驚魂》是布倫屋有史以來最成功的作品！」他也坦承，首集在北美上映時，同步於串流平台Peacock上映讓不少戲院業者不太開心，但他向觀眾保證，「續集將會在戲院獨家上映」。

艾瑪塔米（左）再度回歸執導《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》，透露將解開更多首集留下來的懸念。（UIP提供）艾瑪塔米（左）再度回歸執導《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》，透露將解開更多首集留下來的懸念。（UIP提供）

導演艾瑪塔米先前受訪時表示，首集中留下一些懸念，「我想它們會在續集中回來，被好好解開。」她也提到有機會繼續拍下去，當然非常興奮能在這個世界觀裡拍出更多電影，「第一部是與首款遊戲相呼應，我們接下來可能會把第二集與第二款遊戲對應起來，依此類推。但一切都有可能發生，讓我們拭目以待吧！」《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》預計12月5日在台上映。

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