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娛樂 最新消息

蔡秀彬手語寵粉！《撥打電話》柳演錫驚喜拜託台粉：多關照她

演出韓劇《現在撥打的電話》的韓星蔡秀彬今在台北國際會議中心舉行見面會。（記者王文麟攝）演出韓劇《現在撥打的電話》的韓星蔡秀彬今在台北國際會議中心舉行見面會。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星蔡秀彬去年因演出韓劇《現在撥打的電話》收穫不少粉絲，今天（11日）在台北國際會議中心舉行見面會，她在劇中飾演手語翻譯員，特別以手語表達「感謝大家百忙之中來看我，跟大家共創美好回憶很幸福」，更分享前天在台還看到粉絲用手語表達心意，讓她直呼真的太可愛。柳演錫則透過影像為蔡秀彬應援，並比手語請大家多多關照。

這次是蔡秀彬第三度來台，她也分享自己喜愛台灣的小籠包與黑糖剉冰。（記者王文麟攝）這次是蔡秀彬第三度來台，她也分享自己喜愛台灣的小籠包與黑糖剉冰。（記者王文麟攝）

蔡秀彬今天以韓劇《逆賊：偷百姓的盜賊》OST《說這就是愛》開場，她坦言第一次來舉行見面會，非常緊張，看到粉絲獲得很大的力量。這是蔡秀彬第三度來台，第一次是在台灣旅遊，第二次則是上月來台出席時尚活動，這次一下機立刻前往鼎泰豐享用小籠包，自封是「宣傳大使」，還分享有一次偶然在路上逛街，意外發現黑糖剉冰相當美味，一吃就愛上了，希望這次有機會再去吃吃看。

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活動上回顧蔡秀彬童年時光，蔡秀彬表示小學三年級常看連劇劇，還以為劇中演員真的過著那樣的生活，覺得很有趣，因此對演戲有憧憬。高中時想要走上星路，但家人反對，常常吵架，一直到了大學，父母看了她的舞台劇表演，才轉為支持女兒星夢。蔡秀彬說，媽媽都會在家鎖定播出《現在撥打的電話》，爸爸卻不在家，讓她一度有點小難過，「事後才知道，原來爸爸去熟人的家裡或者炸雞店，把對方的電視打開，說『這是我女兒的連續劇』。」

蔡秀彬分享拍攝《現在撥打的電話》過程中的辛苦與點滴。（記者王文麟攝）蔡秀彬分享拍攝《現在撥打的電話》過程中的辛苦與點滴。（記者王文麟攝）

提到《現在撥打的電話》，蔡秀彬稱拍攝這部作品時間不太充裕，過程中滿辛苦，不過拍攝後收到大家的熱愛，非常開心。在劇中飾演她老公的柳演錫，活動上秀出婚紗照，她分享：「開拍沒多久就要拍這個鏡頭，當時我跟演錫歐巴不是很熟，而且我演的熙珠在劇中的狀態不是很好，我拍攝的心情也不太美麗。」

蔡秀彬以《現在撥打的電話》獲得「最佳情侶獎」，蔡秀彬以《現在撥打的電話》獲得「最佳情侶獎」，

不過蔡秀彬以《現在撥打的電話》獲得「最佳情侶獎」，她開心的說：「畢竟這部戲的主軸是愛情故事，能得到這個獎就是因為很多人看了之後很喜歡這部戲，也很喜歡我們兩個演的角色，觀眾親自為我們投票而得到這個獎，我覺得很幸福！」她還曬出與柳演錫愛犬Rita的合影，稱自己在片場抱著Rita時很幸福，都被療癒了，想對牠表達感謝。

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