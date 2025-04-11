瘦子狠酸Ozi「只勾二嫂」 吳卓源遭波及現況曝光

吳卓源體驗包水餃。（華風數位提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「頑童」MJ116推出新歌《無袂煞》，瘦子開酸：「他不拜關二哥，Ozi他只勾二嫂」，讓曾與瘦子表哥及ØZI傳緋聞的「鄉民老婆」吳卓源也被波及，感情事再次掀起關注。

吳卓源至今沒有對外回應，而她推出新歌《晚餐》，以親情作為訴說出發點，更甜曝自己的幸福時刻，就是有家人的陪伴。

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吳卓源回到澳洲，很珍惜跟家人的相處時光。（華風數位提供）

吳卓源上月特地回到澳洲與家人團聚，她暌違3年終於回家，分享回家的日常行程，與家人到海邊走走、吃炸魚薯條、一起逛超市、下廚做飯，這些簡單的日常，正是她心中最棒的生活方式。

吳卓源分享爸媽的拿手好菜，像是媽媽的炒青菜、燉排骨湯，還有爸爸做的義大利麵都讓她讚不絕口，反觀自己完全沒廚藝天份，連蔥蛋都會做失敗。

吳卓源也體驗包水餃，透露這是家人的傳統，從奶奶那一輩開始，每當有家人遠行，家中必定會準備親手包的水餃，象徵平安與團圓，以及希望早日歸來。因此，水餃對吳卓源而言，象徵著家的味道與情感連結，「即使在外面吃過無數水餃，還是覺得家人包的最好吃！」

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