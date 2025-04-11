上任101董座半年！賈永婕「3天省400萬」揭未來規劃：走出台北

李四端（左）與賈永婕。（大雲時堂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕李四端主持《大雲時堂》節目邀來賈永婕擔任來賓，首次公開當初答應接任101董座的位子，並不是對外宣稱的考慮三天，其實三秒鐘就想答應了。

賈永婕這次願意接受李四端專訪，是在沉寂半年後的首次面對鏡頭，將接任101董座這半年來的心情完整說出。她提到這半年來的心情是超開心的，而且非常佩服高層有勇氣對她開口，「既然人家都有勇氣開口了，當然我也要有勇氣答應，而且之前都是對外說考慮三天，其實我3秒鐘就想答應了」。

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李四端也問到，這半年下來，當初跟妳開口的人，有對妳的工作表現表示意見嗎？賈永婕感性的回覆，「高層只說：『做自己』，所以這就是對我最大的支持。」

賈永婕想三秒就決定當101董事長。（大雲時堂提供）

她也提到很多酸民認為她做事太高調，但她說她是101董事長，當然要用自己的人脈和影響力為101行銷，如果她做了董事長之後，突然變得很低調，而且她才不要做大家認為傳統中的董事長。至於為何以前的事都這樣做，為何現在不做了？譬如她舉例到，以前101都會辦跨年煙火的記者會，但記者會的目的是將30秒的煙火動畫播放給記者看，這樣的記者會就要花50萬，其實將影片直接發給記者，或是用101自己的平台發布就好，還有101馬拉松登高活動，更是在她上任三天後的內部提案上直接要求修正，但成果是不但將預算節省400萬，還將活動轉成捐出500萬的公益活動。

在這半年來的工作，賈永婕說最感謝的是身邊專業的工作夥伴，雖然一開始大家似乎有些不了解自己，但現在卻工作的很快樂。不過當然也有遇到過低潮，像是有些人用難聽且刻薄的言語，在公眾版面批評，還不用負任何責任，她當然也就有權力站出來幫自己辯護，不過她也很享受這些射向自己的子彈，代表她也有子彈可以回擊。

賈永婕還提到未來的101要走出台北，因為一個這麼有能力的經營團隊，絕對有能力再去經營別的案場，台中的商場合作案就是最好的例子，董事會也對她們的團隊有信心，未來更不排除還有其他合作的可能性。最後李四端問到：這半年下來有沒有什麼委屈?賈永婕大笑回覆：「沒有，我一點都不委屈，我覺得討厭我的人比較委屈吧！」

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