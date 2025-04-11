告五人周六高雄開唱！交管12小時可改走這些替代道路

告五人12日開唱將交管12小時，交通局公布南北向、東西向都勾替代道路。（民眾提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕人氣團體告五人演唱會將於明（12）日高雄世運主場館登場，世運大道將於當天中午12時起實施交通管制，一直至午夜24時，交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號，將出現車潮壅塞情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

交通局今表示，告五人演場會場主辦單位將安排免費接駁車，當天下午15時至19時，提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務，22時至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。

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為維護參加民眾步行安全，世運大道4月12日12時至24時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。

另規劃世運主場館西北側及緯六路，作為機車臨時停放區，開放時間為4月12日12時至23時，騎車前往的歌迷可加以利用，並請記得務必準時離場，由於會場依照慣例「絕不提供汽車停車位」，交通局提醒千萬不要開車來，以免因為找不到停車位延誤進場時間。

交通局強調歌迷應盡量搭乘公共運輸，有接送需求的民眾，可多加利用外圍捷運站臨停接送，搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5~8 分鐘即可抵達世運主場館；散場後，捷運公司也提高捷運疏運量能，縮短班距為3~4分鐘，維持散場動線順暢。

演場會場將安排免費接駁車，當天15時至19時提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務，22時至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。

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