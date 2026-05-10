覺得最近運勢卡卡？風水大師親授「地毯踩金法」 90元輕鬆布陣小財庫

小資族必看！口袋零錢就能開運，江柏樂大推「地毯踩金法」招財撇步。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕地氣接得好，財氣跟你跑！知名風水老師江柏樂在個人社群公開分享一招「地毯踩金術」，點明只要1枚50元硬幣和4枚10元硬幣，就能幫家裡佈下一座穩健小財庫！

江柏樂解釋，在風水學中，門口代表「氣口」，天為「乾」，地為「坤」，如果說天花板代表一個人的志向，那麼你腳下踩的地板，就代表你的「根基」與「財庫」；而最常放在大門口的那塊地毯，其實就是你家的「財氣過濾網」。

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江柏樂強調，「地氣，是陽宅生命力的來源」，如果家裡地板冰冷、空洞，或是雜物堆積，地氣就無法上升，這就像一棵樹根部缺水，葉子再綠也長不長久，透過地毯的色澤與材質，便能以人為地「聚氣」，讓財氣在進門那一刻，就被穩穩地吸納住！

Q．為什麼這招有用？

客廳在風水上稱為「內明堂」，而家門口，正是財氣轉換的關鍵。在風水學中，地毯就是家庭的門面，四角四方、中央屬土，有土斯有財，地毯下放錢象徵「步步踩金」，每天回家踩一次，就是一次能量的加持，讓財氣跟你進屋！

Q．錢幣該怎麼擺？

將4枚10元硬幣放在地毯的四個角落，因為中宮五行屬土，所以50元硬幣一要放在地毯下方的正中央，之後當我們踩上地毯的時候，就能形成「步步踩金招財法」。

Q．招財地毯可以放「門內」嗎？

地毯另有把出門時的穢氣留在門外面的用意。不留穢氣，只帶財氣回家，才能住得舒舒服服。

Q．地毯顏色和形狀會有影響嗎？

首推紅色！紅色象徵福氣招財。而地毯就像家的地圖，納家中四方之地氣，想像地毯之四角為家內四方，中央為中宮，中宮屬土，有土斯有財，因此中宮即是財位，所以在家門口放一塊四方形的地墊或地毯，便能從一進家門開始，就為家中定財納財！

☆民俗說法僅供參考☆

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