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娛樂 電影

影帝戲后齊聚東京！三宅健驚喜現身《復仇反擊戰》首映 獻花又送禮

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧斯卡影帝雷米馬利克監製主演的諜報動作新片《復仇反擊戰》，昨（9）日在日本東京舉行亞洲首映會，他攜手片中飾演愛妻的艾美獎戲后瑞秋布羅斯納安，以及導演詹姆斯哈維斯一同出席，受到熱烈歡迎，原V6成員三宅健驚喜現身獻花與贈禮，場面相當熱鬧。

原V6成員三宅健（右）驚喜現身《復仇反擊戰》東京首映會，獻上花束與禮物，雷米馬利克相當開心。（二十世紀影業提供）原V6成員三宅健（右）驚喜現身《復仇反擊戰》東京首映會，獻上花束與禮物，雷米馬利克相當開心。（二十世紀影業提供）

該片描述雷米飾演的平凡中情局解碼員「查理」失去了摯愛的妻子，孤身踏入間諜世界，展開跨國復仇行動。在最新釋出的「非典型特務篇」幕後花絮中，查理被揶揄當不了殺手，卻憑藉卓越的智力取勝，一步步化身為智取敵手的化身「復仇殺神」。

奧斯卡影帝雷米馬利克（左）和艾美獎戲后瑞秋布羅斯納安一同出席《復仇反擊戰》東京首映會，受到粉絲熱烈歡迎。（二十世紀影業提供）奧斯卡影帝雷米馬利克（左）和艾美獎戲后瑞秋布羅斯納安一同出席《復仇反擊戰》東京首映會，受到粉絲熱烈歡迎。（二十世紀影業提供）

雷米笑說：「他就是個業餘殺手。」然而在他以金獎級演技的詮釋下，讓查理搖身一變，成為令惡徒聞風喪膽的另類正義復仇者，他也透露自己很愛動作驚悚片，沒想到這次真的能在大銀幕上實現當英雄的夢想。

雷米馬利克（左）和片中太太瑞秋布羅斯納安一同出席《復仇反擊戰》東京首映會。（二十世紀影業提供）雷米馬利克（左）和片中太太瑞秋布羅斯納安一同出席《復仇反擊戰》東京首映會。（二十世紀影業提供）

此外，在「監控之眼無所遁形篇」片段搶先看，查理在飯店大樓內躲避追捕的情節，在得力助手的監控指引下，他得以在四面楚歌的千鈞一髮之際化險為夷，刺激緊湊的強大張力令人目不轉睛、如坐針氈，對於全片更是迫不及待。

導演詹姆斯哈維斯（左起）、雷米馬利克、三宅健、瑞秋布羅斯納安在《復仇反擊戰》東京首映會開心合影。（二十世紀影業提供）導演詹姆斯哈維斯（左起）、雷米馬利克、三宅健、瑞秋布羅斯納安在《復仇反擊戰》東京首映會開心合影。（二十世紀影業提供）

《復仇反擊戰》國際媒體評論也於近期解禁，娛樂網站《Collider》將該片稱之為「是一部非典型的間諜驚悚片，帶你走進這類型電影少有涉獵的領域。」，《Deadline》亦大力讚揚本片的製作水準一流。電影明天（11日）台美同步上映。

《復仇反擊戰》「非典型特務篇」花絮：

《復仇反擊戰》「監控之眼無所遁形篇」片段搶先看：

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