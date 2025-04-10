啦啦隊隊長爆「耍心機逼走隊員」 2關鍵線索網瘋猜是她

簡立喆（左）近日邀來啦啦隊女神瑟七（右）與資深媒體人Zack48（中）來節目。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名主播、主持人簡立喆近期推出全新Podcast節目《賦能量喆學PowerTalk》，第一集找來「南台灣最正」的統一獅啦啦隊員瑟七，以及資深媒體人Zack48，大談啦啦隊內幕，Zack48提到自己曾向高層推舉一位啦啦隊女孩做隊長，怎料對方掌權後排除異己，把不順眼的女孩逼走，引起網友瘋猜。

Zack48表示，提到這名啦啦隊女孩流量很好，新聞成效也都不錯，於是曾向球團高層力推女孩擔任隊長兼總監，而對方成功轉隊後，竟開始以內部整頓的方式，踢走原本的隊員，「讓整個球團就是以她為主，還有她的快樂小夥伴」，這讓身為女孩推手的Zack48相當無奈，「我的初衷不是介紹她去搞後宮甄嬛傳」、「她這樣子做以後一定會遇到瓶頸」，一旁的瑟七聽了也直呼，「腦內跑了好多個名字」。

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影片曝光後，勾起不少網友好奇心，紛紛瘋猜「快樂夥伴，提示蠻明顯的」、「之前看綜藝節目就覺得很會排外搞小圈圈了」、「如果是隊長兼總監，是疊字嗎？不限於棒球的話」、「隊長兼總監？以前跳棒球後面跳籃球嗎？」、「正常吧，看每次C位都是他就很反感，服裝過於暴露」。

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