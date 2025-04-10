川普一夕多變 486先生秀絕招：打勝仗要繫緊鋼盔

486先生在臉書曬出繫緊鋼盔照片，別有意涵。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕美國總統川普宣布各國對等關稅暫時降至10%，為期90天，受此激勵，台股今（10）日一開盤在台積電直登漲停，以863元開出，指數開盤漲864.71點，以18256.47點開出，在類股齊攻下，盤面一片紅通通，上市上漲家數高達逾千家，而漲停更高達549家。

團購電商名人「486先生」陳延昶稍早在臉書發文曬出頭戴鋼盔說：「有些人投資喜歡風險大利潤高，有的人喜歡利潤小一點但是風險要小，我覺得沒有什麼對錯，重點是只要你投資的是閒錢，不是你要拿來治病吃飯繳學費的錢那就都可以。」

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486先生坦言誰都沒有想到川普對於全世界所採取的金融動作，造成全世界經濟大震盪，他這樣形容自己目前心態：「這幾天好幾個朋友確實愁眉苦臉，不少人問我，我都說我OK。」一直以來，486先生自認所賺的錢都是非常辛苦，「我認為現在已經是一手好牌，投資找的是穩健平穩安心，幹嘛要去賭，對吧！」

曾服務於老字號企業震旦行的486先生，最後套用在該企業服務時的老員工常說的一句話：「打勝仗更要繫緊鋼盔。」

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