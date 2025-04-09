晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《少年與狗》網羅琵琶湖美景 宣傳曲藏洋蔥

《少年與狗》講述人狗情誼的故事。（采昌提供）《少年與狗》講述人狗情誼的故事。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日片《少年與狗》以東日本大地震為背景，講述真摯的人狗情誼；劇組不畏拍攝難度，大膽選擇全部外景、實景拍攝，讓本片充滿臨場感。

製作人平野隆這回特別注重季節感，因拍攝期涵蓋冬季、春季和初夏景色，他說：「在描繪震災的過程中，如果我們在熊本或仙台拍攝，會涉及一些敏感問題。而琵琶湖在原著當中就有提到，我認為這裡是唯一能拍攝的地方。」

尤其琵琶湖位在日本滋賀縣，劇組透過精采鏡頭，捕捉當地大津湖岸渚公園海濱、琵琶湖大橋、琵琶湖露台、邁阿密營地、比叡山夢見之丘、笠原櫻花公園等美景，值得觀眾透過大銀幕一探究竟。

此外，本片邀請人氣天團「SEKAI NO OWARI」打造全新宣傳曲《琥珀》，主唱Fukase透露在接到宣傳曲邀約後，腦中響起好友千葉龍太郎曾演奏過的曲子，但千葉在2018年因故離世，而該旋律成為Fukase腦中未完成作品，讓他最後用這旋律填入歌詞，完成《琥珀》。

Fukase說：「本曲是我和朋友的共同創作。十年前，朋友曾給我聽過這段旋律，並深刻烙印在我的腦海當中。這次，我為這首未完成歌曲加入新的樂句，如果它能像片中的狗狗『多聞』一樣，成為連結思念與回憶的存在，那會是我最大的幸福。」《少年與狗》4月25日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中