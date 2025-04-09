《少年與狗》網羅琵琶湖美景 宣傳曲藏洋蔥

《少年與狗》講述人狗情誼的故事。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日片《少年與狗》以東日本大地震為背景，講述真摯的人狗情誼；劇組不畏拍攝難度，大膽選擇全部外景、實景拍攝，讓本片充滿臨場感。

製作人平野隆這回特別注重季節感，因拍攝期涵蓋冬季、春季和初夏景色，他說：「在描繪震災的過程中，如果我們在熊本或仙台拍攝，會涉及一些敏感問題。而琵琶湖在原著當中就有提到，我認為這裡是唯一能拍攝的地方。」

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尤其琵琶湖位在日本滋賀縣，劇組透過精采鏡頭，捕捉當地大津湖岸渚公園海濱、琵琶湖大橋、琵琶湖露台、邁阿密營地、比叡山夢見之丘、笠原櫻花公園等美景，值得觀眾透過大銀幕一探究竟。

此外，本片邀請人氣天團「SEKAI NO OWARI」打造全新宣傳曲《琥珀》，主唱Fukase透露在接到宣傳曲邀約後，腦中響起好友千葉龍太郎曾演奏過的曲子，但千葉在2018年因故離世，而該旋律成為Fukase腦中未完成作品，讓他最後用這旋律填入歌詞，完成《琥珀》。

Fukase說：「本曲是我和朋友的共同創作。十年前，朋友曾給我聽過這段旋律，並深刻烙印在我的腦海當中。這次，我為這首未完成歌曲加入新的樂句，如果它能像片中的狗狗『多聞』一樣，成為連結思念與回憶的存在，那會是我最大的幸福。」《少年與狗》4月25日在台上映。

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