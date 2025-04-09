好友遭偷拍私密片！大牙公開「加害者無恥言論」：跟殺人一樣

大牙今出席記者會呼籲，停止影像性暴力。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大牙」周宜霈續任現代婦女基金會倡議大使，今出席記者會呼籲，停止影像性暴力，她提到好友遭認識的人偷拍，相當氣憤。她也表示外界現在很關注兒童性影像議題，但成人被偷拍卻有許多法律漏洞，她認為性暴力判決太輕，應該一罪一罰、沒有緩刑，激動認為這件事跟殺了一個人是一樣的恐怖，「他（加害者）毀了一個人的一輩子！」

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大牙透露朋友遭到認識的人偷拍，對方得知後竟還大言不慚，向被害者父母告狀「我又沒有散播出去，只是要自己看」，說法相當可惡。她提到好友雖已提出告訴，但仍留下無法抹滅的陰影，原本性格開朗的她，有段時間嚴重到足不出戶，還要看心理醫生，大牙說：「現在大家比較關注兒少性暴力，不管偷拍、販賣、持有都是犯罪，但成年人部分，很多都是沒有罪，法條有漏洞。」

大牙今出席記者會呼籲，停止影像性暴力。（記者陳奕全攝）

她激動表示：「法律對於所有性暴力的判決太輕，這無足輕重，像是殺了一個人一樣恐怖，陰影毀了一個人一輩子！憑什麼可以減刑！」認為應該一罪一罰、公布加害者姓名，讓所有人都可以加倍小心。

此外，現代婦女基金會吳姿瑩執行秘書則根據衛生福利部數位網路性別暴力狀況調查指出，影像性暴力的終生盛行率為10.4%，其中6.8%是遭到偷拍，也就是台灣每15個成人就有1人曾在毫不知情的狀況下被拍攝私密影像。

吳姿瑩從最近一年58件的偷拍新聞報導中也觀察到，加害人從醫生、軍人、老師、工程師、補習班業者等各行各業都有，95%以上為男性；偷拍地點包括私人住家、辦公室、各級學校、補習班、百貨公司、公共廁所，甚至上醫院、音樂廳或搭乘捷運都可能被偷拍。

大牙今出席記者會呼籲，停止影像性暴力。（記者陳奕全攝）

犯罪者除了使用手機或改裝的攝影器材外，在公共場所甚至是侵入住家裝設針孔，已經到了無孔不入的地步。上述被報導案件約有6千人受害，其中一起報導的被害人數更高達3792人，可看見危害性之廣；個人隱私無時無刻被任意侵害，私密影像在毫不知情的狀況下被拍攝和上架色情網站，沒有任何人能倖免。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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