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娛樂 最新消息

金鐘60戲劇「1爭議報名」曝光！盤點楊謹華、柯佳嬿爭后8大人選

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘60頒獎典禮將於今年10月17、18日舉行，今公布分類規章，戲劇節目獎部分與去年相似，公開播送總集數達10集以上的連續劇為「戲劇節目獎」，未達10集的劇集或單元劇為「迷你劇集獎」，而電視電影則為單集，且公開播送之時間長度須達60分鐘。

而今年也有一個爭議項目，就是Catchplay+的短影音型態台劇《都市懼集》，它由34個極短劇組成，其中最長的是14分鐘，最短的僅有4分鐘，加總34集共316分鐘，且每一集的主角都是不同人參與演出，但都頗為大咖，包括許瑋甯、曾愷玹、林柏宏、邵雨薇、唐綺陽等，若用集數算，確實為長集數的「戲劇節目獎」，但若用一集60分鐘來看，它僅有5集的篇幅，對此，製作方尚未回應之後會報名哪個項目。

楊謹華在《影后》展現精湛演出。（Netflix提供）楊謹華在《影后》展現精湛演出。（Netflix提供）

另外，今年戲劇類熱點應屬楊謹華3對對上柯佳嬿搶金鐘后冠。楊謹華以夯劇《影后》掀起一股台劇風潮，該劇描述演藝圈幕後人和人之間情感、背叛、人情壓力、金錢和鬥爭的風起雲湧被網友喻為「年度台劇頂峰」，而柯佳嬿在《童話故事下集》演活潑辣厭世的人妻，性格火爆時常厭世金句連發。

劉以豪、柯佳嬿主演的《童話故事下集》，劇情生動描寫婚姻故事，內容與台詞引發共鳴。（Netflix提供）劉以豪、柯佳嬿主演的《童話故事下集》，劇情生動描寫婚姻故事，內容與台詞引發共鳴。（Netflix提供）

過往2人曾兩度有金鐘戲后之爭，都由柯佳嬿一票之差勝出，今年2人有望再以《影后》、《童話故事下集》互別苗頭，楊謹華昨被問及此事老神在在，說：「我覺得先做好現在吧，未來事情別先預測，不要這麼擔心。」也稱兩人私下交情好，「我生日她也有來，上次去香港亞洲電影大獎也有互動啊」，認為獎項競爭無損友誼。

許瑋甯（右）在《都市懼集》戲裡搭計程車遇恐怖詭事。（CATCHPLAY+提供）許瑋甯（右）在《都市懼集》戲裡搭計程車遇恐怖詭事。（CATCHPLAY+提供）

此外，今年備受矚目的準戲后人選除了楊謹華、柯佳嬿之外，還有《化外之醫》的張鈞甯、《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季的鍾欣凌，以及《第一次遇見花香的那刻》第二季的林辰唏、《火車來去》的安心亞、《阿榮與阿玉》的韓瑜、《幸福房屋事件簿》的陳庭妮等人。

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