TANK赴中換心肝感謝祖國 486先生說重話

TANK去年11月在中國接受心肝聯合移植手術。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「TANK」呂建忠長年飽受先天性心臟病所苦，7日鬆口去年11月在中國接受心肝聯合移植手術，並脫口「感謝祖國」，不少台灣網友難以接受，好奇為何會選擇在中國換心？

對於TANK做法，團購電商名人「486先生」陳延昶今（9）日凌晨透過臉書說重話，他酸最近有個人跑去中國移植心臟跟肝臟，這表示他活了但就必須有個中國人死了，「重點是，為何這麼快就能配對到器官？然後他還捐款？」直言這就是花錢買器官，然後中國的一條龍立刻能配對到器官，那個人就「心甘情願」的捐器官。

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發文中，486先生引述TV南韓紀錄片《調查報告7》欄目播出專題《殺了才能活》，指中共「原發性腦幹損傷撞擊機」再次被推入人們的視線，「該裝置是用一個圓形的金屬球直接錘擊腦殼，形成的衝擊波穿越頭蓋骨到達腦部，讓人瞬間腦死亡。」

至於「原發性腦幹損傷撞擊機」的專利發明人是誰？486先生點出此人是重慶市原副市長、公安局局長王立軍，「中國媒體曾報導，王立軍僅在重慶任職期間，獲得專利總共254個，其中一項為高精尖科技產品─原發性腦幹損傷撞擊機。」

486先生進一步揭露王立軍器官移植的供體來自哪裡？他說，2006年王立軍曾在「光華創新特別貢獻獎」 頒獎典禮上談到器官移植時稱：「我們所從事的現場，我們的科技成果是幾千個現場集約的結晶。」但這結晶是指什麽？來源又是哪裡？486最後稱，台灣如果被中國拿下，以後就變成其他國家，來台灣花錢買器官嗎？

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