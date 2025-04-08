Travis Japan來台次數No.1！9月寶島連唱兩天

Travis Japan於9月在Zepp New Taipei連唱兩天。（大鴻藝術BIG ART / 超級圓頂SUPER DOME提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕星達拓娛樂旗下男團「Travis Japan」日前宣布展開第二次世界巡演，今（8）確定解鎖所有巡演場次細節，將於9月6日、7日回到Zepp New Taipei勁歌熱舞，台灣歌迷也隔空吶喊「歡迎回來！」準備好買票支持。

Travis Japan成員多次訪台，擁有「2024年日團來台次數第一名」稱號，該團由宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如惠留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗組成，以充滿魅力的俐落舞蹈與緊抓流行的音樂風格而廣受好評。

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Travis Japan於9月在Zepp New Taipei連唱兩天。（大鴻藝術BIG ART / 超級圓頂SUPER DOME提供）

他們最新發行的雙A面單曲《Say I do / Tokyo Crazy Night》成功登上日本告示牌「Hot 100」與「Top Singles Sales」排行榜雙料冠軍，展現強大的影響力。

除了音樂領域，成員們也擔綱戲劇主演、獲邀出演綜藝節目，全方位的活躍表現讓他們人氣越衝越高！該團去年飛抵台北、香港、曼谷、西雅圖、洛杉磯、紐約六大城市開唱，毫無冷場的舞台演出十分圈粉。

為防止不當搶票與高價轉售票券，主辦單位宣布本場門票將採實名售票，並分兩階段抽選，4月14日（一）至16日（三）開放台灣在住歌迷登記，4月28日（一）至30日（三）開放全球歌迷登記。

若經抽選後仍有票券，則統一於5月14日（三）中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售，售票狀況與演出詳情請鎖定主辦單位官方臉書及IG。

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