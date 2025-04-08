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王大陸不會開特斯拉的門 柯震東簡單教兩招「司機會幫忙開吧」

柯震東（左）、詹子萱今一同出席品牌活動。（New Balance提供）柯震東（左）、詹子萱今一同出席品牌活動。（New Balance提供）

〔記者許世穎／台北報導〕柯震東今（8）日和詹子萱一同出席品牌活動，被問到好友王大陸日前因涉嫌逃兵役遭逮，並於上月13日入伍服役，坦言沒有多關心對方，反而是因為日前家中兩隻愛犬接連過世，王大陸有來關心他，雖然沒有關心朋友一連串風波，但柯震東也說「他要自己面對吧！如果有做錯事的話。」

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柯震東表示，愛犬過世像是老天爺開了自己一個玩笑，雖然心情很低落，但還是得繼續過日子。至於因美國總統川普祭出關稅措施，造成股市一片慘綠，他說自己並沒有投資，反而爸媽投資了不少，「但他們好像在前幾天就有知道會跌了，所以情緒沒有什麼變化

柯震東今出席品牌活動。（New Balance提供）柯震東今出席品牌活動。（New Balance提供）

由於王大陸之前因為叫車叫到特斯拉，卻不會開特斯拉的門，柯震東被問到會不會開，笑說：「司機會幫忙開吧！」更說記得有兩種開法，「一種是滑開另一種是彈開。」

至於工作近況，柯震東說要等到2026年春節《功夫》上映，更開玩笑表示，可能工作機會都被近期爆紅的詹懷雲搶走了。但他表示今年有機會執導作品，是否有機會找詹懷雲合作，他笑說：「其實不是不可以，就看他有沒有檔期。」

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