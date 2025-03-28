「你在找王大陸嗎」？王大陸入伍首放假 專車從成功嶺門口接走

〔記者黃旭磊、廖耀東／台中報導〕33歲藝人王大陸13日到成功嶺入伍，一般替代役263梯基礎訓練共有1153名學員，今天傍晚4時半許陸續步出正門及三號門，由於各中隊人數眾多，本報兩名記者在茫茫人海中搜尋，只聽到同袍頻喊「你在找王大陸嗎」，直到5時半仍未見王現身，多名同梯學員向本報表示，「王大陸被專車接走了」。

替代役263梯學員首次放假步出成功嶺。（記者廖耀東攝）

王大陸隸屬替代役263梯14中隊，是同梯有名的「大人物」，「學長」表示，王大陸入伍兩週表現良好，最快今天（28日）傍晚5時就可步出成功嶺正門，享受3天假期，而役政司替代役訓練中心則強調，學員訓練到4月2日才能結訓，表現良好就能出營休假。

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本報記者趕往成功嶺大門及三號門守候，遲未見王大陸現身，沿途頻聽到「你在找王大陸嗎」，14中隊學員透露，王大陸被專車接走了。

藝人王大陸所屬一般替代役263梯，今天傍晚4時半許陸續出營放假。（記者黃旭磊攝）

王大陸13日搭乘台鐵入伍專車，摘下海軍藍毛帽露出大平頭，全身上萬名牌行頭引發關注，22歲同梯役男說，看到「滿滿的大平頭」有點不適應，而王入伍後，有同梯上Threads發文，稱看到「大人物」體檢「一次有5個男生脫光光，但有隔間」。

「學長」向本報表示，中隊稱「大人物」表現良好，週休二日放假，今天（28日）傍晚從成功嶺正門步出營區，不過有很多部隊同時休假，人會很多，提醒粉絲要注意安全。

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