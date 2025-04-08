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才露面就死了！李英宏情牽「東方美人」遭暗算

李英宏與女主角飆戲。（晝夜娛樂產業有限公司提供）李英宏與女主角飆戲。（晝夜娛樂產業有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李英宏拍攝新歌《東方美人》MV，飾演一位身穿黑色大衣的神秘男子，他一登場便死在了小船上，詭譎的氣氛讓眾人議論紛紛、相互猜疑，四部曲將逐步展開一道道線索，揭露神秘男子的身份謎團。

李英宏表示：「MV設計是從專輯創作初期便開始同步發想，隨著歌曲製作進程的演變，與導演來回討論長達一年，並將劇組拉到日月潭拍攝三天三夜才完成整部影像作品，回想起來真的蠻瘋狂的。」

李英宏拍攝新歌《東方美人》MV。（晝夜娛樂產業有限公司提供）李英宏拍攝新歌《東方美人》MV。（晝夜娛樂產業有限公司提供）

李英宏飾演的神秘男子與MV女主角「美人」在船屋上相遇，不相識的兩人因為一朵玫瑰花的牽引，陷入諜對諜的相互觀察、欲擒故縱。

這首歌MV的拍攝地點是在日月潭的船屋與湖上，李英宏親眼見證日月潭一天內驚人的景色變化，他也分享拍攝時的趣事，「在拍攝時霧非常大，幾乎看不到周圍，劇組跟演員在小小的船上拍攝，更要保持重心，一不小心都會跌到湖裡！」提到女主角黑美人還要在寒冷的冬天下水游泳，真的是太敬業。

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