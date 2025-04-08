葉全真30年前大尺度電影《雪在燒》太火辣！金鐘男星臉紅：燒到我心坎

葉全真今出席舞台劇《同學會！同鞋～》記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕葉全真今出席舞台劇《同學會！同鞋～》記者會，是她繼1996年演出李國修的《半里長城》後，相隔29年再接舞台劇，她猶豫了1個多月才點頭答應，編導謝念祖坦言一開始找上葉全真，是因為湯志偉推薦「葉子狀況非常好」，湯志偉受訪時滿臉通紅，幽默表示1988年合作電影《雪在燒》時就很喜歡她，「燒到我心坎裡，已經30多年了。」而《雪在燒》為葉全真出道之作，她在戲中大膽裸露的表現而受到矚目，「大尺度」演出成為整部戲的賣點

葉全真提到這次一同合作的王琄、楊麗音、夏靖庭和湯志偉等人都是舞台劇戲精，「對我來講都是劇場界神級人物，我碰到他們有點挫。」其中王琄還曾當過她的表演課老師，今天在髮廊碰面，她直呼「看到王琄差點下跪，是學生碰到教授那種畏畏縮縮的心情」，但猶豫久了之後就被劇團的誠意打動。

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舞台劇《同學會!童鞋》記者會；吳世偉（左起）、王琄、凱爾、葉全真、湯志偉、楊麗音、夏靖庭。（記者陳奕全攝）

談起「同學會」的話題，葉全真自招是大I人，從不參加同學會，並稱過去在學校很低調，沒收過情書，反倒都是暗戀居多，不想到同學會看過去暗戀對象？她說：「我有偷偷在社群上追蹤他們，這樣就ok。」湯志偉在旁虧「見到面會遺憾」。

此外，全民大劇團常把時事帶進戲劇裡，近來台股崩跌，編導謝念祖稱會把股市寫進劇，被問及股民心聲，葉全真淡然稱：「該幹嘛還是得幹嘛，先不要去想這些問題，開心過日子比較重要，再說吧！」楊麗音則說：「就不要去看。」夏靖庭稱自己沒有台積電股票，因此沒有蒸發七位數的困擾，幽默說：「如果我有台積電，還坐在這裡幹嘛？」《同學會！同鞋～》將於6月21-22日在臺中中山堂、6月27-29日在台北表演藝術中心、9月20-21日在高雄至德堂巡迴演出。

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